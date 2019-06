zpe, Novinky

O hlasování ve Sněmovně chce mluvit Hamáček s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na úterní koaliční schůzce. „Podpora některých kandidátů ze strany hnutí ANO, to je věc, která je pro nás nepřijatelná. Musíme se pobavit o tom, jak funguje vláda a jak vnímáme koaliční smlouvu. Pan Semín je pro nás nepřijatelný,“ řekl Hamáček při příchodu do Strakovy akademie.

„Byl by to obrovský problém. Znamenalo by to, že by důvěra nefungovala,“ dodal Hamáček.

Na přímou otázku, zda by kvůli tomu mohla koalice skončit, odpověděl: „Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, tak pak nemá smysl pokračovat.“

Semín je činovník spolku Akce D.O.S.T. Sněmovna o nominacích do Rady ČTK hlasovala 5. června. V prvním kole tajné volby nikoho ze čtyř kandidátů nezvolila. Nejvíce hlasů (83) však získal právě Semín.

Do druhého kola spolu s ním postoupili nominanti ANO David Soukup, ODS Tomáš Mrázek a Pirátů a KDU-ČSL Josef Šlerka.

V sedmičlenné radě 20. června skončí její předseda Miroslav Augustin (zvolen za ANO) a Jakub Heikenwälder (zvolen za KDU-ČSL). Proti možné volbě ultrakonzervativce Semína se v minulých dnech ohradila i Federace židovských obcí.