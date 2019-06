jas, Novinky

Obžalováno bylo loni 33 832 lidí, u dalších 33 832 byl podán návrh na potrestání ve zkráceném přípravném řízení.

Jak Zeman připomněl, kriminalita v České republice v posledních šesti letech setrvale klesá. V roce 2016 bylo řízení vedeno proti 84 938 osobám, v roce 2017 byl pokles na 77 205 a loni to bylo 76 681 lidí.

Mezi trestnou činností převládali krádeže (17 procent) před ohrožením pod vlivem návykové látky (11 procent) a mařením úředního rozhodnutí a vykázání (10 procent).

Roste počet peněžitých trestů



Zeman připomněl, že polovina (50,2 procenta) případů byla vedena formou zkráceného přípravného řízení. To ve 44 procentech případů trvalo do dvou týdnům v 48 procentech do šesti měsíců a v osmi procentech případů přesáhla jeho délka šest měsíců.

Téměř pětina odsouzených osob (18,1 procenta) loni odešla od soudu s peněžitým trestem. „Za pět let vzrostl podíl uložených peněžitých trestů více než trojnásobně,” ocenil Zeman.

Z téměř osm miliard výnosů z trestné činnosti pocházelo 49 procent zajištěných hodnot z případů, které vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).