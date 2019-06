Novinky, ČTK

Na zákonného zástupce by podle návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. Přenesení dluhu by podle novely nenastalo, pokud by dluh spočíval v povinnosti nezletilého dítěte nahradit úmyslně způsobenou škodu.

Předlohu připravili poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů a lidovců. "Účelem zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám," uvedl Patrik Nacher (ANO), který už avizoval pozměňovací návrhy v souladu s připomínkami ministerstva spravedlnosti.

Kateřina Valachová, (ČSSD), která je jednou z předkladatelek zákona, tvrdí, že exekucím nyní čelí 6500 dětí. Podle údajů exekutorské komory mělo v roce 2017 exekuci 5934 dětí a mladých do 18 let. Z nich 3491 nebylo ještě ani 15 let.

Nejčastěji jim dluh vznikne tím, že za ně rodiče nehradí například poplatek za svoz odpadu nebo je revizor chytí při jízdě načerno a dítě či rodiče nezaplatí pokutu. Dluhy vznikají i za neuhrazené účty za telefon.

Léty se tyto leckdy jen stokorunové sumy vyšplhají do enormních výšek a dítě po dosažení plnoletosti musí tyto závazky splácet. Mnohdy na to nemá prostředky, protože stále studuje, nebo je při startu do života zatíženo závazky v řádu i statisíců korun, o nichž do té doby nemá ani tušení.

Strach z nezodpovědnosti dětí



Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že návrh může vést k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič. Za nepřiměřené považuje ministerstvo přičítání všech peněžitých dluhů nezletilého pěstounovi, který je oprávněn dítě zastupovat jen v běžných záležitostech a jehož činnost se omezuje především na zajištění osobní péče o dítě.

Zpravodaj Dominik Feri (TOP 09) soudí, že novela se vydává na tenký led. S poukazem na expertní stanoviska mimo jiné upozornil na to, že pokud se dítě nebude moci zadlužit, vyroste generace, která nebude zodpovědná.