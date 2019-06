Žalobci prověřují audit EK ohledně Babiše, zjištění považují za závažná

Zjištění v návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. Nejvyšší státní zastupitelství chce vypracovat vlastní analýzu dokumentu. Výsledky by mohly být známé za dva až tři týdny. V Otázkách Václava Moravce to v neděli uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.