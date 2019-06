Renata Bohuslavová, Novinky

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) v pátek Novinkám sdělil, že on měl být tím druhým člověkem, který se při rozhodování o zrušení veřejné zakázky na projekt zbourání Libeňského mostu a jeho nahrazení opravou hlasování zdržel.

Hlubeček: Neviděli mě



To je ale v rozporu s nahrávkou z jednání. Chybu podle náměstka udělal zapisující úředník, který si ho prý nevšiml.

„Ano, je pravda, že jsem druhým členem rady, který se zdržel,“ řekl Novinkám. Jeho tvrzení však nesouhlasí se zvukovou nahrávkou z dubnového jednání, kterou mají Novinky k dispozici.

Na nahrávce ředitel odboru volených orgánů Richard Mařík sčítající hlasy ptá hlasujících: „Kdo je pro? Sedm. Kdo se zdržel? Jeden. A kdo je proti? Nikdo. Tisk byl tedy přijat.“

Marvanová pak ještě na nahrávce žádá, aby bylo v zápise uvedeno, že v hlasování se zdržela právě ona. Hlubuček mlčí a nic nenamítá.

Hlubuček Novinkám tvrdil, že se hlásil. „Hlásil jsem se. Takže mě pravděpodobně neviděli. Myslím, že pan Mařík to špatně zapsal. Nevím to přesně, my máme hodně těch tisků, pan Vyhnánek řídil schůzi poprvé, pan primátor tam nebyl,“ mlžil.

Richard Mařík Novinkám řekl, že se zcela běžně stává, že se někdo přehlédne. „To se stává zcela běžně. Pan primátor to píše i ve svém dopise a víc nemám, co bych k tomu řekl,” uvedl Novinkám odpovědný úředník a ředitel odboru Richard Mařík.

Dvě otázky



Naskýtají se dvě logické otázky. Za prvé: to máme věřit, že pražští radní mají opravdu tak moc tisků o zrušení projektu za dvě miliardy a zakázce za půl miliardy, navíc u veřejností sledovaného Libeňského mostu, že se v nich ztrácí? A za druhé: to je na pražské radnici opravdu běžné, že zkušený ředitel odboru nedokáže správně sečíst osm hlasů u tak významného projektu?

Navíc informovaný zdroj, který si nepřál být jmenován, serveru Novinky.cz řekl, že náměstek Hlubuček po ohlášení výsledku hlasování sedm pro, jeden se zdržel, mlčel a nic nenamítal. Přičemž musel vědět, že tím, kdo se zdržel, byla Hana Marvanová, která to také výslovně hned po hlasování řekla.

Podle zdroje byl následně zápis upraven tak, aby nebylo jasné, kdo jak hlasoval. Tím by policie neměla žádné konkrétní osoby, které by mohla v budoucnosti případně kvůli jejich hlasování stíhat, jak se to už několikrát stalo.

Problém pro zúčastněné je, že pokud se prokáže, že byl zápis skutečně zfalšován a náměstek Hlubuček připsán k Marvanové až zpětně, jedná se o trestný čin.