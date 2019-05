Všechny konvoje amerických vojáků již opustily Českou republiku

Všechny konvoje amerických vojáků, kteří jedou na cvičení do Rumunska a Maďarska, již opustily Českou republiku. Poslední z nich přejel hranici se Slovenskem kolem 5:30. Uvedla to armáda na svém twitterovém účtu. Části konvoje ve čtvrtek způsobily velké komplikace na dálnici D1, cesta z Prahy do Brna se řidičům mohla protáhnout až o několik hodin.