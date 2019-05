kab, Právo

„Ústava neříká ‚bez zbytečného odkladu‘. Ústava nestanoví žádnou lhůtu,“ prohlásil Zeman. Ústavodárce si zřejmě přál, aby byl určitý časový prostor,“ dodal.

Ústava ČR se tématu odvolání ministra věnuje v článcích 62 a 74. Přesnou lhůtu skutečně nespecifikuje, ústavní právníci ustanovení vykládají tak, že by hlava státu měla konat bez zbytečného odkladu.

Co říká Ústava ČR

Článek 62

Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.

Článek 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.



Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek po jednání s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem oznámil, že prezidentovi navrhne Staňka odvolat a na jeho místo navrhnout Šmardu. Učinit by tak měl v pátek poté, co se se Šmardou sejde.

Šmardovi se do toho nechce, tvrdí Zeman



„Teď je diskuze o jeho potenciálním, zdůrazňuji potenciálním nástupci. Zdá se, že panu Šmardovi se do toho příliš nechce,“ míní hlava státu a připomněl tak Šmardova slova o tom, že pokud by ústavní představitelé měli s jeho nominací problém, tak na ní nelpí.

„Uvidíme, jak se pan Šmarda rozhodne. Já mu do toho nebudu mluvit. Vyčkám průběhu okolností. Ale na druhé straně bych si přál, aby alespoň po určitou dobu měl pan Staněk možnost dovést do konce šetření ekonomické kriminality ve svém resortu,“ dodal Zeman.

Do nominanta ČSSD si rýpnul, že není pro resort kultury odborníkem. „Konečně se k mému překvapení bouří i kulturní fronta se zdůvodněním, že pan Šmarda kultuře nerozumí. To je sice pravda, ale že by kulturní fronta používala racionální zdůvodnění, to je příjemné překvapení,“ uvedl.

Kdo se bude starat o ČSSD?



Zeman se zároveň podivil tomu, že Šmarda by byl už třetím místopředsedou ČSSD v Babišově kabinetu. „Kdo se bude starat o soc. dem., kdo bude pracovat v Lidovém domě? Ano, je možné, že všichni místopředsedové a předseda soc. dem. budou ve vládě. V tomto případě nebude nikdo, kdo se bude starat o tuto stranu. Já to jenom konstatuji, Janu Hamáčkovi to řeknu, až ho v pátek uvidím na akci Policista roku,“ dodal.

Podle Zemana by Staněk ještě měl dostat šanci se na postu ministra obhájit. „V běhu jsou dvě trestní oznámení, která podal na špatné hospodaření na ministerstvu kultury. No a já jsem jasně řekl, že ministři by se neměli trestat za to, že odhalí zlodějny ve svém resortu,“ dodal.

Teoreticky však může ministr podat demisi podruhé. Jeho první pokus, který odmítl, byl podle prezidenta pouze demonstrativní na protest proti tlaku, který na něj vyvinula soc. dem.

Dodal, že odvolání Staňka, proti kterému protestovala část umělců a zaměstnanců v kultuře, přispělo ke špatnému výsledku ČSSD v evropských volbách.