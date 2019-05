Miloš Zeman měl samozřejmě právo demisi nepřijmout. Teď bude záležet na premiéru Babišovi, jak se k tomu postaví. Odstrašující je ale fakt, že to Zeman udělal navzdory všem. Myslím si, že principiálně není špatné, aby ministerstvo řídil politik. Je to běžná věc. Jde ale o to, jaký politik Michal Šmarda je, jestli se vyzná v kultuře a může jí něco přinést. Ministerstvo by měl vést člověk, který vnímá v resortu současný společenský protest a politickou situaci.