Karolina Brodníčková, Právo

„To je prostě tvrdá rána, je to fakt. Na analýzy příčin je asi brzy, ale asi jsme nedokázali zaujmout voliče tématem a jako vládní strana nefungujeme jako protestní volba,“ prohlásil Hamáček.

„Hlavně výsledek dal jasnou zprávu, že restart ČSSD musí být jasnější,“ dodal.

Na výsledky eurovoleb včera čekalo vedení strany v Lidovém domě od odpoledne. Už kvůli prvním neoficiálním zprávám, které prosákly z okrskových komisí, spíš v horší náladě.

Změna vedení není na programu



Přesto podle Hamáčka nyní nenastal čas, aby si sociální demokracie opět měnila své vedení, které si zvolili delegáti na březnovém sjezdu.

Volební lídr Pavel Poc a předseda strany Jan Hamáček po oznámení výsledků eurovoleb. ČSSD nezískala ani jeden mandát

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Opravdovým testem nového vedení budou krajské volby, které budou za rok a něco, a chci vás ujistit, že je to směr, kam ČSSD napře veškeré své úsilí. Vedení dostalo silný mandát od sjezdu pokusit se změnit ČSSD a i v debatách bylo jasné, že změna má přijít za nějakou dobu. My budeme pokračovat v tom, co jsme nastartovali,“ poznamenal.

„Budeme hrát roli levicového rebela,“ řekl Hamáček.

Kvalita potravin nebylo dostatečné téma



Jako chybu vnímá volbu hlavního tématu „kvality potravin“, kterou prosazoval lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc.

„My jsme si sice vybrali téma, které bylo šité na míru našim kandidátům, protože to odpracovali, ale asi to nebylo to úplně hlavní téma, které zajímalo naše voliče. Společnost se rozdělila na dvě skupiny, jedna, která pana premiéra podporuje a volí ANO, a druhá, která nesouhlasí s panem premiérem a jeho vládou a volí jinak,“ doplnil předseda ČSSD.

Poc poděkoval všem voličům i kandidátům. „Já jsem pociťoval velkou podporu tématům. Je to opravdu tvrdá rána a budeme muset analyzovat všechny okolnosti té kampaně a toho, co se stalo,“ dodal.

Poměrně logicky si nyní soc. demokraté kladou otázky, co dál. Odchod z vlády, kde sedí s Andrejem Babišem (ANO), však v nabídce možných řešení není.

„Výsledek voleb do Evropského parlamentu nemůže ohrozit politickou stabilitu země,“ sdělil Právu Hamáček.

Rezignaci vedení nechtějí ani odpůrci

Odpůrci vstupu do vlády, který si loni členové ČSSD schválili v referendu, se podle informací Práva nechystají ani vyzývat k odchodu stávající vedení v čele s Janem Hamáčkem. „Osobně nejsem přesvědčen o tom, že by v tuto chvíli naší straně jakkoliv prospěla rezignace jejího vedení,“ napsal Právu šéf ústecké ČSSD Miroslav Andrt.

K přepřahání nevyzval ani bývalý statutární místopředseda a šéf plzeňské ČSSD Milan Chovanec, který kvůli svému nesouhlasu s vládou s ANO na jaře rezignoval na svůj poslanecký mandát.

„Po vstupu do vlády jsem říkal, že volby do Evropského parlamentu budou pro nás znamenat výsledek na úrovni 3,5 procenta. Nejsem pro mimořádný sjezd, ale pro vážnou debatu, jak dál. Propad ve volbách do Evropského parlamentu je poslední varování před volbami do krajů a Senátu, které budou za 1,5 roku. Pokud budeme takto pokračovat, vyklidíme téměř všechny pozice v Senátu a krajích. Výsledek je dán za vstup do vlády i za styl vládnutí,“ napsal Právu.

Většina sociálních demokratů nechtěla před zveřejněním výsledků situaci komentovat na záznam. Mimo něj pak uvedli, že ČSSD nemá příliš na výběr. Ve straně se totiž nerýsuje nikdo, kdo by stranu ze špatných výsledků u voličů vyvedl.

Volební propad by mohl Hamáčkovi zkomplikovat jeho plánovanou výměnu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), který má rezignovat k 31. květnu.

Prezident Miloš Zeman se totiž dosud nevyjádřil, jestli rezignaci tohoto člena vlády přijme. Učinit tak hodlá až po osobní schůzce s ním, která se má konat v úterý.

Na stranu Staňka se postavila KSČM, jejíž předseda Vojtěch Filip prohlásil, že věří, že Zeman ministrovu rezignaci nepřijme. Staněk totiž podle Filipa učinil správně, když odvolal z čela Národní galerie Praha Jiřího Fajta, když přišel na údajné chyby v hospodaření.