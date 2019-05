O ocenění Zlatým záchranářským křížem říká operační technik Tomáš Fotr, že je to radost pro něj i pro jeho rodinu. „Jsem otcem tří dětí, nejstarší holčičku máme hodně postiženou. Zažil jsem už spoustu resuscitací své vlastní dcery,“ přiznává. „Nedávno ji zachránily učitelky ve speciální škole, když dostala první epileptický záchvat. Příští rok by měly záchranářský kříž dostat tyto učitelky,“ myslí si Fotr. „Já jsem profesionál. Jsem zvyklý pomáhat lidem, je to moje práce. Když pak ale člověk vidí laiky, kteří se dostanou do pro ně nezvyklé situace a skutečně pomohou a zachrání život, tak je to ještě větší radost.“