Novinky, ČTK, Právo

18:22 - Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček odhaduje, že volební účast ve volbách do Evropského parlamentu by mohla být vyšší, než předpokládaly průzkumy. Podle něj výsledky voleb také ukážou, zda se Evropská unie začne hádat a rozpadat. Hamáček doufá, že ČSSD uspěje a obhájí co nejvíc mandátů. Za úspěch by považoval obhájení aktuálního postavení na politické scéně. Řekl to novinářům poté, co odevzdal hlas ve volbách do EP v domě kultury v Mladé Boleslavi. Kolik očekává procent hlasů, neuvedl.

17:44 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že nynější volby jsou velmi důležité a poukázal v souvislosti s tím na potíže s brexitem a kandidaturu populistických a protiunijních stran. „Musíme tomu dát jasnou stopku, protože rozbití toho evropského projektu není v zájmu České republiky,“ řekl.

Video

Ivan Bartoš k volbám do Evropského parlamentu (Zdroj: Novinky)

16:25 - Předseda TOP 09 a lídr kandidátky Jiří Pospíšil očekává účast okolo 20 procent. Doufá, že ve volbách v celé Evropě neuspějí euroskeptické strany.

„Volby jsou důležité, protože složení evropského parlamentu ovlivní to, kam se EU bude posouvat, zda k demontáži, chaosu a destrukci, nebo bude pravomoci, které má, vykonávat lépe ku prospěchu Evropanů,“ řekl šéf TOP 09 před volební místností v Praze 1.

Pospíšil evropské volby považuje za referendum o vládě Andreje Babiše. „Je to hlas proti demontáži EU a současně je to žlutá karta pro Andreje Babiš a jeho vládu,“ uvedl Pospíšil.

Předseda TOP09 Jiří Pospíšil

FOTO: Jan Handrejch, Právo

16:17 - Předseda ODS Petr Fiala věří ve vyšší volební účast, než byla při posledních volbách. Lidé podle něj mají ve volbách možnost vyslovit i názor na současnou vládu ANO a ČSSD opřenou o komunisty.

Video

Předseda ODS Petr Fiala u voleb do europarlamentu

15:46 - Předseda hnutí STAN Vít Rakušan by za úspěch by považoval přes 12 procent hlasů pro koalici STAN s TOP09 a regionálními partnery. Aspoň dvouciferný výsledek považuje za samozřejmost.

15:13 - Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že volby do Evropského parlamentu bude provázet vyšší účast než před pěti lety.

„Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme budoucnost České republiky ovlivnit a kam český občan může volit své zástupce,” uvedl.

Předseda SPD Tomio Okamura

FOTO: Jan Handrejch, Právo

15:05 - „Novináře určitě zajímá, koho jsem volil. Ale to je tajné,” řekl Zeman. Už dříve ale avizoval, že bude volit ČSSD. Volby do EP podle něj budou odrazem toho, jak jsou občané spokojeni s domácí politikou

14:33 - V pražských Stodůlkách odvolil prezident Miloš Zeman s chotí. Prezident apeloval na občany, aby k volbám šli. Evropské volby jsou podle něj i testem spokojenosti s domácí politikou.

Video

Předseda KSČM Vojtěch Filip; zdroj: Pavel Orholz, Právo

14:23 - Předseda KSČM Vojtěch Filip volil mezi prvními po 14. hodině na českobudějovickém sídlišti Vltava. Přál si především větší volební účast než při posledních eurovolbách. „Osmnáct a půl procenta je opravdu málo, bylo by dobré, kdybychom přesáhli alespoň dvacet,“ podotkl Filip. Za úspěch své strany by považoval, kdyby měla v evropském parlamentu dva nebo tři zástupce.

Mezi prvními odvolil v Českých Budějovicích i předseda KSČM Vojtěch Filip

FOTO: Pavel Orholz, Právo

14:14 - „Chceme vyhrát, určitě to bude neúspěch, když nevyhrajem,” shrnul Babiš svá očekávání.

Video

Rozhovor s Andrejem Babišem o volbách. Zdroj: Novinky.cz

14:08 - „Doufám, že ta účast bude lepší než naposled,” připomněl Babiš 18procentní účast minulých voleb.

„Evropský projekt je úspěšný, máme mír,” připomněl.

Premiér Andrej Babiš odvolil v Průhonicích do voleb do evropského parlamentu.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

14:01 - Již deset minut před 14. hodinou čekal na otevření volební místnosti v Průhonicích premiér Andrej Babiš (ANO).

Video

Záznam: Premiér Andrej Babiš a preziden Miloš Zeman jdou k volbám

14:00 - Volby do Evropského parlamentu začaly.

O složení europarlamentu rozhoduje přes 400 milionů oprávněných voličů z 28 členských států. V ČR se volí tradičně v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Výsledky hlasování budou zveřejněny až po uzavření hlasovacích místností ve všech zemích, tedy až v neděli po 23. hodině.

Voliči mohou vybrat konkrétní kandidátku, případně na ní mohou udělit dvěma kandidátům preferenční hlasy. Ty se vyznačují kroužkováním jejich pořadového čísla.