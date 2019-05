Vojáci z Litvy se na skok vrátí odvolit do europarlamentu

V pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin mohou lidé vybírat jednadvacet českých zástupců do Evropského parlamentu. Kvůli volbám se na skok do Česka vrátí 32 vojáků z mise v Litvě, aby mohli vhodit svůj hlas do urny.