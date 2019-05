jr, Právo

„Jsem z toho úplně zničená, něco takového jsme absolutně nečekali. Teď mě odvolali z práce ve Zlíně a jedu rychle domů, ale už vím, že se tam stejně nedostanu,“ řekla Právu v 16 hodin obyvatelka jednoho ze zatopených domů v Ústí.

Voda tou dobou zaplavila v obci již několik domů.

Voda po deštích v Ústí u Vsetína zaplavila sklepy, přízemí domků, dvorky i garáže.

FOTO: Pro Novinky.cz obyvatel obce Ústí

„Jedu Pozděchovem, tady jsou na silnici úplná jezera, voda je v příkopech, stříká to na všechny strany, snad by to měli nějak označit. Doma prý máme vody na dvoře po kolena, můj muž mě bude muset domů odnést, nejraději bych to neviděla. Všechno bude zničené, sklepy plné vody, podlahy, sedačka, lednička, nevím ještě co všechno...,“ zanaříkala žena z Ústí.

Hladina Senice dosáhla po půl třetí odpoledne výšky 281 centimetrů, ve čtyři hodiny už sahala na 315 centimetrů. Třetí povodňový stupeň platí od 270 centimetrů. Běžně bývá v toku asi 80 centimetrů vody.