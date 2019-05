Aleš Honus, Právo

Město Frýdek-Místek ukončilo odvoz veškerého odpadu do spaloven, kde proběhne jejich likvidace. Náklady dosáhly osmi milionů korun a město je postupně hradí z vlastních zdrojů.

Odpady byly ze skladu postupně odvezeny několika desítkami kamionů. „Areál je v tuto chvíli prázdný a před chvílí jsme ho předali jeho vlastníkovi. Takže havarijní stav skončil,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Kdybychom nekonali, porušili bychom zákon Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku

Na to, že v budově je uskladněno obrovské množství sudů, převážně hořlavin, upozornil polici majitel objektu v lednu. Původně totiž sklad pronajal s tím, že v něm budou uskladněny stavební stroje, ovšem po nějaké době zjistil, že jsou prostory plné sudů s neznámým obsahem. Podobné skladiště bylo v téže době odhaleno i v Bohumíně, kde ale město nechalo likvidaci na majiteli, případně vinících.

Jak vysvětlil primátor Frýdku-Místku, Česká inspekce životního prostředí spolu s vodoprávním úřadem vyhlásila po zjištění situace stav ohrožení. „To je rozdíl oproti Bohumínu, proč jsme museli takto konat. Kdybychom nekonali, porušili bychom zákon,“ doplnil Pobucký.

Nyní podle něj probíhají jednání s ministerstvem životního prostředí, které by mohlo městu náklady uhradit. „Zpočátku to vypadalo, že by se na úhradě mohl podílet i kraj ze svého krizového fondu, nicméně to by bylo možné jen v případě neznámého pachatele. V tomto případě ale policie viníky odhalila,“ dodal Pobucký.

Případ policie objasnila před měsícem. Hlavou skupiny byl 52letý Polák, který celý dobře organizovaný gang řídil. Souběžně byl na území České republiky zadržen 31letý muž z Opavska, na kterého již soud uvalil vazbu.