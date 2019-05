jas, Novinky

Zatímco v úterý se sněhová nadílka objevila v Beskydech, později se oblačnost přesunula na západ a sněžení zase do Krkonoš. Na Luční boudě připadlo kolem pěti centimetrů nového sněhu.

Jak připomněla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress, na hřebenech Krkonoš se od pondělí drží teploty pod bodem mrazu a sníh tak nemusí okamžitě odtávat.

„Od 900 metrů nad mořem sněží. Zatím to vypadá, že dnes dopoledne to je poslední záchvěv zimy. Všechno, co tam nasněžilo v noci a dnes, ale půjde dolů," doplnil pro ČTK Dušan Čičman z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové.

Na Luční boudě byla ve středu dopoledne teplota kolem –3 stupňů, na Sněžce klesla ještě o několik desetin níže. Pocitová teplota byla kvůli čerstvému větru výrazně nižší. Viditelnost na hřebenech byla minimální.

Sněhové srážky by se měly ve středu objevovat v polohách nad 1000 metrů nad mořem. Teplota v 1000 metrech by měla být kolem 3 stupňů Celsia.

Sníh leží i na dalších horách



Sníh aktuálně není pouze v Krkonoších. „Na Šumavě na Horské Kvildě leží poprašek sněhu, stejně na Jizerce v Jizerských horách. V Beskydech na Lysé hoře leží až čtyři centimetry sněhu,” uvedla Honsová s tím, že déšť se sněhem se ve středu ráno objevil například i v Liberci.

Sníh na Medvědíně 15. května 2019.

FOTO: Sitour/Novinky.cz

„V Česku se průměrné denní teploty pohybují až 8 stupňů pod dlouhodobým normálem, který je například v Praze 15 stupňů Celsia. A to kvůli studenému severnímu proudění, které se dostává do střední Evropy. Počasí se vrátilo do začátku dubna,” připomněla Honsová, podle níž se od čtvrtka začne postupně oteplovat.