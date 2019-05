Barbora Zpěváčková, Novinky

12:40 - Slovo si vzal lidovec Marian Jurečka. „Kladu si tří klíčové otázky. Proč to vlastně děláme? Jak to děláme? Jaký bude výsledek?” tázal se Jurečka. Odpověď by chtěl slyšet od ministryně financí Schillerové. KDU-ČSL přitom ve vládě Bohuslava Sobotky ale zavedení EET podpořila. Jurečka na plénu uznal, že byla chyba, že v minulé vládě víc netlačil na to, aby se evidence netýkala malých podnikatelů.

12:30 - Opoziční strany předložily pozměňovací návrhy, aby se evidence netýkala třeba prodeje burčáku, vánočních stromků a kaprů nebo pomlázek.

12:19 - Poslanec Munzar se pustil do premiéra Andreje Babiše (ANO), který podle něj neustále do médií opakoval, jaké miliardy EET přinese, jak se za to postaví školky, školy. „Podíl investic ve státním rozpočtu ale neustále klesá, stát investuje méně a méně,” podotkl Munzar.

12:13 - Munzar už mluví téměř půl hodiny. Prohlásil, že zábavnější část projevu ale teprve přijde.

Poslanec Vojtěch Munzar (ODS)

12:05 - Zpravodaj novely poslanec Jan Volný (ANO) navrhne, aby Sněmovna hlasovala o stovkách pozměňovacích návrhů najednou v jednom balíku, občanští demokraté ale požadují hlasování o každé profesi zvlášť.

12:03 - Munzar pokračuje v kritice vlády. „Jak se chová stát k našim živnostníkům? Ihned pokuta, pokuta, pokuta,” prohlásil.

12:01 - Piráti se v pátek ráno pokusili odsunout projednávání novely, ale neúspěšně. Jejich návrh podpořilo 72 poslanců, což nestačilo. Více si můžete přečíst zde.

11:50 - Slovo si vzal poslanec ODS Vojtěch Munzar. „Jaký signál chtějí dát koaliční strany společnosti? Vnášíte do společnosti systém, který má lidem znechucovat podnikání. Nejste ochotni přispět ani trochu ke zmírnění dílčích parametrů,“ vyčítal vládě Munzar.

11:47 - Poslanci začali probírat novelu zákona o evidenci tržeb.

Piráti se při hlasování o programu schůze snažili schvalování rozšíření EET odložit, návrh Mikuláše Ferjenčíka ale podpořilo jen 72 ze 160 přítomných poslanců.

„Postihne to všechny obory, které dosud v EET nebyly. Celá třetí a čtvrtá vlna je omyl, vydělají na ní akorát dodavatelé těch ekonomických systémů,“ kritizoval už ve čtvrtek na tiskové konferenci Ferjenčík.

„Vláda je posedlá kontrolou,“ zkritizoval předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, který k návrhu předložil přes 700 pozměňovacích návrhů. Procedura schvalování tak bude zřejmě velmi složitá. Je ale pravděpodobné, že na hlasování během pátku vůbec nedojde, protože schůze končí už ve dvě hodiny odpoledne.

Řezané květiny v desetiprocentní sazbě



Novela reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek.

Předloha zároveň posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty, například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.