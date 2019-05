Novinky, ČTK

Snížení odměn má podle tvůrců předlohy omezit hromadění funkcí ve veřejné správě. Senátoři návrhu vytýkali mimo jiné to, že odměny snižuje bez toho, aby se snížilo množství práce nebo odpovědnost placených zastupitelů z řad zákonodárců, a že zasahuje do chodu rozhodování samospráv. Poukazovali také na to, že někteří zákonodárci souběžně působí ve svých původních zaměstnáních, přičemž jim by se mzda nekrátila.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39 000 korun do 111 300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117 200 a 128 900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města.

Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82 400 korun.