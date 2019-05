Novinky, ČTK

Komunisté se letos v Praze sešli na náměstí Jiřího z Poděbrad kvůli rekonstrukci Křižíkovy fontány na Výstavišti, která je tradičním místem jejich setkání. S ohledem na menší prostor byl skromnější doprovodný program.

Zhruba tři až čtyři stovky návštěvníků si tak k poslechu projevů a hudby dua Regent nemohly pořídit občerstvení ve stáncích KSČM, ale jedině na farmářských trzích, které otevřely opodál na obvyklém místě po straně náměstí.

Stejně jako na Výstaviště dorazili kromě účastníků akce také lidé, kteří s ní chtěli vyjádřit nesouhlas. Přímo za pódiem komunistické akce si nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně rozvěsili transparenty s nápisy jako Komunisté jsou vrazi, Rudý zrůdy či transparent kladoucí rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže. Proslovy narušovali skandováním hesel jako „Česko není Rusko” či „Hanba soudruhům”.

Odpůrci komunistů na náměstí Jiřího z Poděbrad

FOTO: Právo

Na mítinku dominovala tradiční témata současných komunistů: transparenty kupříkladu vyzývaly k opuštění NATO nebo lidé mohli podepisovat petici proti přijetí eura.

V hlavním projevu poslanec Jiří Dolejš kritizoval situaci důchodců, ocenil zaměstnance či odboráře, zastavil se i u blížících se eurovoleb. „Svátek práce má smysl, patří těm lidem, kteří poctivě pracují,” řekl. Demonstranti mu odpověděli pokřiky „Spojenci Babiše” či „Václav Havel”.

Mezi účastníky - povětšinou lidmi staršího věku - bylo možné kromě současných představitelů strany zahlédnout třeba i 96letého Miloše Jakeše, někdejšího vysokého představitele předlistopadového komunistického totalitního režimu.

Miloš Jakeš na náměstí Jiřího z Poděbrad

FOTO: Právo

Vývoj v Česku od pádu komunismu zhodnotil negativně. „Nemělo k takovému převratu dojít, byli bychom dnes dál,” prohlásil.

Ke vstupu do Evropské unie, od kterého dnes uplynulo 15 let, ale uvedl, že ho nelituje, byť by se podle něj měla unie reformovat. „Myslím, že to bylo správné, že se vstoupilo do EU. Jde o to, aby EU nechala větší práva jednotlivým státům a nechtěla to dělat všechno a nařizovat za všechny,” uvedl.

K volbám do Evropského parlamentu se chystá. „Volby jsou na to, aby k nim člověk šel. Kdo nejde, tak se zříká vlivu. Pak může nadávat, ale jen na sebe,” konstatoval.

Akce chystají i další strany



Své akce pořádají na prvního máje i další strany. Sociální demokraté chystají podle stranického kalendáře oslavy na dvoře svého sídla - Lidového domu. Občanští demokraté organizují jako každý rok slavnost „Vzhůru na Petřín“. Akce v hlavním městě pořádají i TOP 09 a STAN, Svobodní, Dělnická strana sociální spravedlnosti nebo Česká suverenita.

Stovky policistů dohlédnou na dvě odpolední akce v Brně, kde chystají své akce pravicoví radikálové a antifašisté. První máj se v Brně v minulých letech opakovaně stal dnem slovních střetů i potyček mezi demonstranty. [celá zpráva]