Jiří Růžička, Právo

„Tři z nich skončili dokonce na jednotce intenzivní péče. Otrava se naštěstí obešla bez vážných následků, po odeznění příznaků intoxikace mohli být všichni pacienti propuštěni do domácí péče,“ informoval v pátek mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

„Přijali jsme například manželský pár s jasnými příznaky intoxikace. Šlo o ženu a muže ve věku okolo pětačtyřiceti let z menší obce nedaleko Zlína, oba jedli medvědí česnek, který nasbírali v okolí štěrkoviště v Otrokovicích. Během několika hodin po konzumaci se u nich projevilo úporné zvracení, průjem, byli zesláblí a dehydrovaní,“ popsal vedoucí lékař jednotky intenzivní péče interního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Ilja Ryšavý.

Pacienti podle jeho slov zůstali na pracovišti intenzivní péče tři dny, poté byli předáni na standardní lůžka a po dalším dni v pořádku propuštěni domů.

Na urgentním příjmu zlínské nemocnice a v péči interního oddělení skončil v dubnu také šedesátiletý pár a žena ve věku třiasedmdesát let. „Ani v těchto třech případech se naštěstí nejednalo o těžkou intoxikaci a všichni mohli po několika dnech nemocnici v pořádku opustit. Je to ale varování pro každého, kdo v těchto dnech vyráží do přírody za sběrem oblíbeného medvědího česneku,“ řekl Ryšavý.

Následky až smrtelné



„Následky otravy po požití ocúnu jesenního, který roste rovněž v jarním období a má velmi podobné listy, mohou být i smrtelné. Po konzumaci této jedovaté byliny totiž může dojít k selhání více orgánů najednou a následky jsou pak fatální,“ upozornil lékař.

Záměnu právě s listy prudce jedovatého ocúnu potvrdili odborníci z Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kam zlínští lékaři vzorky poslali na expertizu.

„Rostliny nám pomohl identifikovat docent Jaroslav Klán, známý český toxikolog. Kromě zmíněného ocúnu mohou být listy medvědího česneku zaměněny také s konvalinkou vonnou, která je rovněž jedovatá. Lidé by si měli uvědomit, že ke sbírání bylin je třeba přistupovat se stejnou obezřetností jako ke sběru hub. Obojí může být velmi zrádné,“ doplnil Ilja Ryšavý.