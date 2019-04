Vladimír Klepáč, Právo

Stalo se to osmdesátiletému duševně nemocnému muži ze středních Čech, který 200krát zavolal na policejní linku 158. Dostal za to pokutu 30 tisíc korun. Do finančních potíží se nedostal jen díky pomoci své dcery. Úřad mu na žádost zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka všechny peníze vrátil.

Operátoři znají vtipálky a stěžovatele, kteří telefonují na krizové linky a záměrně zdržují hloupými připomínkami či dotazy policisty, zdravotníky a hasiče od práce. Záchranáři ze severní Moravy evidují i případ muže, jenž jim takto zavolal tisíckrát, aby je v opilosti zahrnul nadávkami.

Jenže tento zlý úmysl scházel v jednání seniora ze Středočeského kraje.

Byl nemocný

„Nelze rozdávat pokuty bez skutečné znalosti věci. Jednání důchodce bylo pravděpodobně ovlivněno jeho duševním stavem, k čemuž telekomunikační úřad při rozhodnutí o pokutě nepřihlédl,“ zdůraznil Křeček.

Podle něj je velký rozdíl mezi tím trestat někoho, kdo záměrně pro své pobavení obtěžuje operátory telefonováním na krizové linky a vědomě je zdržuje od pomoci jiným v nouzi, a někoho, kdo si škodlivost svého jednání ani neuvědomuje.

Senior žil sám. Nemoc se projevila změnami v jeho chování. Přestal vycházet z domu, přerušil styky s okolím, nepřebíral poštu a podle lékařské zprávy často telefonoval na různá místa. Když jeho dcera zjistila, že se potíže zhoršují, podala soudu žádost o to, aby zbavil otce svéprávnosti. Senior skončil v psychiatrické léčebně.

Žena se pak dověděla, že ČTÚ vede s otcem řízení o přestupku kvůli voláním na tísňovou linku. O vážném psychickém stavu svého otce úředníky informovala. Ti byli ale k jejím výhradám neteční.

Peníze vrátili

Úřad k tomu, že se již koná řízení o zbavení svéprávnosti, nepřihlédl, nenařídil ani zpracování znaleckého posudku k duševnímu zdraví seniora s odůvodněním, že není možné zpětně zjistit, jaký byl duševní stav obviněného v době, kdy telefonoval na tísňovou linku.

Křeček to považuje za absurdní. ČTÚ udělil podle něj bez hlubších znalostí okolností pokutu 30 tisíc korun, což mohlo osmdesátiletému důchodci způsobit značné potíže.

Jeho dcera je ale v obavě z exekutorů uhradila a obrátila se na kancelář ombudsmanky s žádostí o pomoc. Teprve na nátlak zástupce veřejné ochránkyně práv úřad své pochybení uznal a vše napravil, pokutu zrušil a všechny peníze vrátil. Podle Křečka tento případ sice skončil šťastně, pro představitele státních institucí by měl být varováním.

Nesmějí zapomenout na to, že bez znalostí veškerých podrobností nelze nikoho trestat, uvedl zástupce ombudsmanky. Naopak, všechny pochybnosti jdou v souladu se zákonem vždy ve prospěch obviněného.