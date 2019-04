rav, ČTK, Právo

„Obžaloba je plná lží a výmyslů. Hodně lží je tam o mně, a bylo prokázáno, že to jsou lži,“ uvedl Rittig ve své závěrečné řeči. „Je to totální neprokázaný nesmysl,“ dodal vlivný podnikatel, kterému za legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) hrozí až osmileté vězení.

Zároveň odmítl, že by měl s DPP cokoli společného, natož aby odtamtud či například z tiskárny Neograph, která pro dopravní podnik vyráběla jízdenky, dostával jakékoli peníze. Podle něj o tom ani obžaloba nedodala jediný důkaz.

„Vůbec nevím, o jakých penězích státní zástupce mluví,“ popřel Rittig tvrzení státního zástupce Adama Borguly, že na jeho účtech mělo skončit téměř dvacet milionů korun.

Kubiska ve mně vzbuzuje emoce, musel jsem si vzít prášky na tlak Ivo Rittig o spoluracujícím obviněném Jaroslavu Kubiskovi

Žalobce podle Rittiga v této kauze jen prohloubil jeho nedůvěru ve schopnosti podat srozumitelnou obžalobu.

Nevěděl jsem, že existuje



Lobbista se také znovu pustil do ostré kritiky spolupracujícího obviněného Jaroslava Kubisky z účetní firmy Peskim, kterého nazval lhářem, podvodníkem a nemocným člověkem.

„Nikdy v životě mě neviděl, nikdy jsme spolu nemluvili, nikdy jsme si nevolali, vůbec jsem nevěděl, že existuje. Přitom popisuje můj život, jako bychom byli kamarádi a chodili spolu na pivo. Detailně popisuje můj obchodní příběh - člověk, který se mnou nikdy nemluvil. Všechno, co o mně řekl, je z doslechu někde na chodbě,“ zdůraznil lobbista.

Kubisku prý viděl jen dvakrát, a to vždy u soudu u hlavního líčení, kde se prý ani nepozdravili.

„Ani vám nebudu říkat, co bych mu normálně udělal... Omlouvám se, ale Kubiska ve mně vzbuzuje emoce, musel jsem si vzít prášky na tlak,“ poznamenal Rittig s tím, že spolupracujícího obviněného připravovala a školila na jeho výstupy policie.

„Od roku 2011 jsme dennodenně dehonestováni příběhem dopravního podniku,“ míní lobbista. Dokonce prý kvůli tvrzením, že z každé vyrobené jízdenky pro DPP dostával peníze, přestal jezdit hromadnou dopravou.

„Dennodenně jsou moje děti konfrontovány s nějakejma kravinama v tisku,“ vysvětlil k tomu.

Exředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák

FOTO: Petr Horník, Právo

Kauza, v níž vedle Rittiga čelí obžalobě dalších 16 lidí, zahrnuje tři různé zakázky DPP. Nejznámější z nich je tisk jízdenek papírnou Neograph, odkud podle státního zástupce putovaly peníze k Rittigovi přes karibskou firmu Cokeville Assets.

Další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Všechny zakázky údajně zmanipuloval tehdejší šéf podniku a nyní hlavní obžalovaný Martin Dvořák a DPP přišel nejméně o 457,5 milionu korun.

„Jak jsem pochopil z dokazování, dopravnímu podniku nevznikla žádná škoda. Žádné výnosy z trestné činnosti nebyly zjištěny. Nevím proto, co jsem měl legalizovat,“ komentoval to Rittig, který podle svých slov souhlasí s návrhem svého obhájce, aby byl obžaloby zproštěn.

Vinu odmítli všichni

Vinu v závěrečných řečech odmítli i další obžalovaní. „Připadám si jako ve špatném filmu, kde hraji komparzní roli, a to ještě proto, že jsem šel náhodou kolem, a pan státní zástupce mi v přepisovaném scénáři připisuje roli hlavního hrdiny,“ uvedl jednatel Cross Pointu Pavel Švarc.

„To, co jsem si myslela před pěti lety, si myslím stále - je to trest za to, že jsem nespolupracovala s policií a státním zástupcem,“ řekla o svém stíhání účetní Jana Šádková, která mimo jiné spravovala Rittigovy účty.

Státní zástupce Adam Borgula na archivním snímku

FOTO: Petr Horník, Právo

„Jsem účelově a velmi nevybíravě kriminalizován. Pan Rittig nemá s touto záležitostí nic společného,“ prohlásil někdejší spolumajitel Neographu Jan Janků.

„Myslel jsem si, že lhát je pouze výsadní právo obžalovaných,“ poznamenal obviněný advokát Marek Stubley na adresu státního zástupce Adama Borguly, který podle něj uvádí zjevné polopravdy a manipuluje s fakty.

Ve čtvrtek chce soud vyslechnout závěrečné řeči zbylých obviněných včetně Kubisky a poté nejspíše odročí jednání na květen na vynesení rozsudku.