zpe, Novinky

Vláda si od novely, kterou nyní posoudí sněmovní hospodářský výbor, slibuje větší konkurenci mezi operátory a snížení cen za mobilní data. „Novela má za cíl podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a hospodářskou soutěž,“ hájila ji ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ceny mobilních dat se začaly řešit ve chvíli, kdy ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) prohlásila, že za vysoké ceny dat si Češi mohou sami, protože je málo kupují. Nováková na konci dubna ve vládě končí.

Opozice ve středu během rozpravy upozorňovala na to, že nejpodstatnější je umožnit co nejsnadnější vstup čtvrtého operátora na trh.

„Tahle novela je správný krok, ale problém to zásadně nevyřeší. Situace se razantně nezmění. Je evidentní, že jediné, co může pomoct, je vstup dalšího operátora. Bude záležet na tom, jaké podmínky stát vytvoří,“ zhodnotil šéf poslanecké frakce ODS Zbyněk Stanjura.

Změnit operátora bez pokuty



Novela zákona o elektronických komunikacích počítá se zkrácením doby přenesení telefonního čísla z dnešních 10 dní na dobu dvou dnů. Změnit operátora by mělo být možné bez toho, aby člověk musel kontaktovat stávajícího operátora.

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi by měla klesnout na pět procent z ceny, která zbývá do data, kdy smlouva skončí. Po třech měsících trvání smlouvy by zákazník za vypovězení smlouvy neplatil žádnou pokutu.

Současný stav je takový, že pokud se zákazník rozhodne pro změnu mobilního operátora, musí zaplatit operátorovi 20 procent z ceny, která mu ještě zbývá zaplatit do data, kdy mu smlouva na dobu určitou končí, což se může vyšplhat až na tisíce korun.

Podobnou novelu předložili i Piráti. Vzhledem k tomu, že s ní přišla i vláda, ji stáhli.