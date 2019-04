Novinky, ČTK

ÚS v nálezu, jehož odůvodnění přednesl soudce zpravodaj Pavel Rychetský, zdůraznil požadavek na přiměřenost ochranného opatření, což bylo v tomto případě zabrání zboží. Obvodní soud pro Prahu 3 musí rozhodovat znovu, tentokrát by měl pečlivěji zvážit, co je nutné zabrat, a co nikoliv.

Policie při prohlídkách ve skladech a kamenných prodejnách zajistila tisíce položek širokého sortimentu zboží. Kromě kuřáckých pomůcek či semen konopí to byly také šířeji využitelné substráty, hnojiva, zavlažovací a osvětlovací technika a nádoby.

Stížnosti podaly firmy Growman Plains a GrowLand. Jejich jednatel Michal Otipka v minulosti dostal podmínku za šíření toxikomanie, stejně jako bývalý jednatel Pavel Smolík.

Zabrání veškerého sortimentu zboží tzv. growshopům nerespektovalo požadavek přiměřenosti ochranného opatření: https://t.co/FF3iTp3Nqo — Ústavní soud (@usoud_official) 23. dubna 2019

Policie podnikla rozsáhlou razii proti growshopům v roce 2013. Reagovala tak na verdikt Nejvyššího soudu zdůrazňující společenskou škodlivost situace, kdy zákazník na jednom místě dostane semena, veškeré potřeby, propagační materiály i rady potřebné pro pěstování konopí a následnou výrobu marihuany. Ústavní soud už v roce 2014 výklad Nejvyššího soudu potvrdil. Postupně tak bylo potrestáno několik desítek lidí, většinou podmínečně.