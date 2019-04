Petr Janiš, Právo

Vedení města zároveň oznámilo, že už nechce pokračovat ve výprodeji bytového fondu. „Obecně je shoda na zastavení privatizace, jde jen o fázi rozjetých prodejů,“ řekl Právu náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly, za TOP 09) s tím, že finální dohodu je ještě třeba potvrdit.

Prodat se oprávněným nájemníkům mohou podle radního Adama Zábranského (Piráti) jen ty byty, u nichž město v minulosti učinilo závazný krok. Jejich počet odhadl na 400 až 500.

„Nechceme ale rozprodávat byty pod cenou, jak to bylo dříve,“ uvedl Zábranský s tím, že totéž doporučí jednotlivým městským částem. „Je zvláštní, když po nás chtějí peníze, a přitom rozprodávají svůj majetek za třetinové ceny,“ doplnil.

Cena musí reflektovat situaci na trhu



Hranicí pro rozhodnutí, které byty prodat, je podle šéfa výboru pro bydlení Pavla Zelenky (Praha sobě) před několika lety nájemníkům udělený závazný pokyn města, aby si založili bytová družstva.

„Často ti lidé udělali nevratné kroky, zbavili se nemovitostí k bydlení. Bylo by nefér jim teď odepřít příležitost byt koupit. Nejsme ale rádi, že ti, co privatizaci slibovali, ji za mnoho let nedotáhli,“ poznamenal Zelenka.

Změna bude spočívat v oceňování bytu. Koalice odmítla dosavadní investiční metodu, která vedla ke zlomkovým cenám oproti trhu.

„Chceme postupovat jako řádní hospodáři a byty nabízet, třeba s nějakou slevou (dle pravidla) de minimis, ale řádně oceněné srovnávací metodou,“ doplnil Zelenka s tím, že jde o to, aby výsledné ceny odpovídaly opotřebení bytu a lokalitě v daném čase.

Většina bytů již byla prodána



Město schválilo záměr prodat nájemníkům zbylé byty v panelových domech na Černém Mostě v roce 2008, většina byla nájemníkům rozprodána již v 90. letech. V roce 2012 zastupitelé o prodeji definitivně rozhodli. Nyní měla přijít na řadu třetí vlna prodeje bytů, jejichž nájemníci splnili tehdejší podmínky magistrátu.

Fakt, že nové vedení zvažovalo od prodeje ustoupit, kritizovali nájemníci. Hlavní město po roce 1989 dostalo zdarma od státu 194 tisíc bytů, nyní radnice disponují necelými 40 tisíci čili přibližně pěti procenty z celkového počtu bytů v Praze.