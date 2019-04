Novinky, ČTK

Trať by měla měřit 2,2 kilometru a měla by na ní být jedna zastávka – Nemocnice Motol. Náklady jsou předběžně odhadnuty na 720 milionů korun, avšak částka odpovídá cenám z roku 2017, takže se může v budoucnu změnit.

Hotovo by mělo být v roce 2028

Postavena by mohla být v letech 2026 až 2028. V případě urychlení přípravy projektu lze podle dokumentu uvažovat o její výstavbě v letech 2024 až 2026. „Podmínkou takového urychlení je stabilizace technického řešení podrobnou studií během roku 2019 a schválení změny územního plánu do roku 2021,” píše se v materiálu.

Město si v minulosti už nechalo studii trasy vytvořit. Podle dokumentu, který schválili radní, je ale studie zastaralá a pracuje s neaktuálními podklady. Rovněž podle nich neodpovídá současným požadavkům na začlenění tramvajových tratí do profilu komunikací a veřejného prostoru.

Praha a dopravní podnik (DPP) vypracují také studii tramvajové tratě ze zastávky Pražského povstání na Pankrác a dále na Budějovickou. Tato trať by mohla vzniknout v letech 2025 až 2027 a náklady na výstavbu by podle předběžného odhadu mohly přesáhnout 700 milionů korun. Kromě zmíněných tratí plánuje Praha také novou trať do Zdib, Slivence a do Libuše.