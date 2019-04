Novinky, ČTK

Partnerství se nemá týkat samotné stavby metra D, ale výstavby okolo stanic, kterou by mohl zajistit soukromník. Na popud minulého vedení magistrátu se uskutečnil tendr, na jehož základě měla partnerství s městem uzavřít skupina Penta. Současná koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) plán pozastavila.

„Problematika společného podniku je limitována na poslední tři zastávky, možná čtyři,” uvedl dnes Witowski. V první fázi výstavby metra má vzniknout celkem sedm stanic.

Mapa pražského metra včetně připravované trasy D z Písnice do Vysočan.

FOTO: Novinky.cz s použitím Mapy.cz

Podle ředitele není nutné řešit spolupráci se soukromníkem v případě stanic Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a pravděpodobně i Nové Dvory, protože tam jsou buď majetkové záležitosti již vyřešeny, nebo se k řešení blíží, nebo jsou pozemky v majetku města.

Investor pro Libuš a Písnici



U posledních tří stanic (Libuš, Písnice a Depo Písnice) je situace složitější, což podle Witowského ponechává možnost oboustranně výhodného partnerství se soukromníkem. „Tam je poměrně roztříštěná vlastnická struktura pozemků a společný podnik je asi nejefektivnější cestou, jak co nejrychleji pozemky vykoupit,” řekl.

Zatím není jasné, jestli DPP naváže na tendr, ve kterém uspěla Penta. „V současné chvíli to hodnotíme jak po právní stránce, tak po ekonomické,” uvedl Witowski. Je tak možné, že dopravní podnik přistoupí k vypsání nového výběrového řízení s upravenými podmínkami. Původní plán společného podniku před volbami kritizovali zástupci všech tří stávajících koaličních stran, podmínky byly podle nich nastaveny pro město nevýhodně a netransparentně. Stavba trasy D by podle loňského vyjádření primátora Zdeňka Hřiba měla začít do čtyř let. [celá zpráva]

Některé stanice získají soukromníci



Spolupráci se soukromníky město plánuje i v jiných případech. „Chceme, aby společné podniky fungovaly, ať už na vybrané stanice metra D, nebo třeba na Nádraží Holešovice. Ale je pro nás důležité, aby to bylo oboustranně výhodné,” uvedl náměstek Scheinherr. Soukromý partner podle něj může městu nabídnout know-how a kapitál. Zásadní podle něj je, aby stanice sloužily ke svému účelu a měly dobře řešenou návaznost na jiné druhy dopravy.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Podívejte se na místa, kde by měly stát některé stanice metra D; zdroj: Novinky.cz

Z plánovaných podniků je podle Witowského DPP nejdál v případě stanice linky C Nádraží Holešovice. „Je řada dalších stanic, kde si takovéto projekty dovedeme představit,” uvedl. V případě stanic Palmovka, Českomoravská, Vysočanská a Kačerov už jsou podle něj dohody s developery uzavřeny, nespočívají nicméně na partnerství, ale na přímém prodeji soukromníkovi.

DPP podle něj připravuje revizi střednědobé strategie, kde by mohly být zahrnuty společné podniky jakožto zdroj nových příjmů firmy. V současné době má podnik příjmy pouze z jízdného a z dotace města.