Renáta Bohuslavová, Novinky

„Neodpustím si jednu poznámku k Jiřímu Pospíšilovi. Když už mu o tu funkci europoslance jde tolik, že kvůli ní vyvolá koaliční krizi, aby ji následně "vyřešil", nemohl by v tom europarlamentu pracovat naplno?” ptá se na Twitteru pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Současný předseda TOP 09 i šéf zastupitelů v Praze Jiří Pospíšil opravdu v květnových volbách kandiduje do Evropského parlamentu jako lídr kandidátky TOP 09. Strana si od voleb slibuje, že získá minimálně tři mandáty. Ještě větší ambice mají Piráti. Ti by rádi porazili hnutí ANO a získali až 20 procent, což by mohlo být až pět mandátů.

Pospíšil: Piráti debatu neunesli



Podle dostupných informací o hlasování v Evropském parlamentu má Pospíšil účast 84 procent na hlasování a ještě o jedno procento víc by se měl na hlasování podílet. V celkové aktivitě je ale podle dalšího z koeficientů až na 19. místě z 21. českých europoslanců. Právě na ten Ferjenčík odkazuje.

„Jedná se o algoritmus soukromé firmy a různé aktivity europoslanců jsou tam různě bodované. Bylo by fér, aby tam napsal pan Ferjenčík toho číslo. Piráti zjevně debatu neunesli,” reagoval Pospíšil pro Novinky.

Piráti Hřiba hájí



Primátora Zdeňka Hřiba se v týdnu zastával i předseda strany Ivan Bartoš. Hřib podle Bartoše nikdy neřekl, že by mělo dojít ke zvýšení daní u prázdných bytů, ale chtěl pouze pracovat na zadání analýzy ke zjištění, kolik takových bytů v Praze je.

Nicméně sám Hřib v rozhovoru pro Novinky takovou variantu nijak nevyloučil a o možnosti zdanění mluvil už v únoru na besedě s občany.

Video

Zdeněk Hřib o možném zdanění prázdných bytů na besedě s občany 20.února 2019

Celá věc se ale po pátečním jednání rady zdá být uzavřená, jelikož zástupci všech tří stran (Piráti, Praha sobě i koalice TOP 09 a STAN) přišli tím, že se nebude zadávat žádná analýza, protože už nyní vědí, že problém s prázdnými byty existuje.