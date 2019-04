Petr Kozelka, Právo

„Dlouhodobě jsem apeloval na všechny vedoucí okresní i krajské státní zástupce, aby se více zaměřili na zvažování tohoto trestu jako vhodné formy sankce. Pořádali jsme s Nejvyšším soudem i semináře pro soudce, státní zástupce i další zainteresované profese. Jsem rád, že toto úsilí přináší konkrétní a velmi pozitivní výsledky. Není to ale ještě na velké chlubení, například v Německu je podíl takových trestů přes 80 procent,“ uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Pro soudy bylo snadnější ukládat podmíněné tresty, jenže trend poslední doby byl takový, že byl ukládán jeden podmíněný trest za druhým a třeba až při pátém trestu někomu došla trpělivost a ten člověk skončil třeba na šest let ve vězení. Mám za to, že ukládání peněžitých trestů je dobrý trend zvlášť v dnešní době, kdy jsou lidi orientováni konzumně, takže když někomu sáhnete na peníze, pocítí to víc než jiný trest,“ dodal Zeman.

Domažlice, Prostějov, Příbram...



Rekordmany v ukládání peněžitých trestů jsou domažličtí soudci a ve spolupráci s nimi i státní zástupci. Na tamním soudu totiž bylo téměř 44 procent ukládaných trestů těch peněžitých. Činili se i soudci v Prostějově či Příbrami, kde byl podíl ukládaných peněžitých trestů nad 34 procenty.

Podle statistik naprostou většinu trestů soudci uloží za trestné činy v dopravě, nejčastější sankce se pohybují v rozmezí 10 až 20 tisíc korun. Soudy ale uložily také 12 trestů nad milion korun.

„NSZ bylo společně s Nejvyšším soudem iniciátorem některých změn, které by měly přispět k ukládání peněžitého trestu. Nová právní úprava by měla přinést i zjednodušení přeměny nezaplaceného peněžitého trestu na trest vězení, ale i zahlazení odsouzení zaplacením peněžitého trestu, pokud nešlo o zvlášť závažný zločin,“ dodal mluvčí NSZ Petr Malý.