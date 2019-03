Novinky

TSK chce zevrubnou diagnostikou předejít překvapením při rekonstrukci, která by měla vypuknout nejdříve v roce 2021 a měla by zabrat několik let.

Zkoumat se bude jednak samotný stav mostu, ale i použité materiály. Na most se nejprve v rámci prvních dvou etap vydá tzv. mostní prohlížečka, která se po něm bude pohybovat v příštím týdnu. Zkoumat se bude stav předpínacích výztuží i možné zatékání do konstrukce.

Kvůli prohlížečce na mostě bude zabrána vždy část některého z jízdních pruhů, což může způsobovat komplikace.

Mostní prohlížečka

FOTO: Technická správa komunikací hl. města Prahy

Následně budou vrtány sondy do vozovky. Tyto práce budou probíhat nejen během dvou dubnových víkendů, ale protáhnou se i do pondělků. Kvůli sondám bude na mostě opět redukován počet jízdních pruhů.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ Etapa 1: 1. 4. 2019 10:00–17:00 hod., 2. 4. 2019 8:00–17:00 hod. Pohyblivý zábor pravého jízdního pruhu od Modřanské po sjezd na Myší díru v max. délce 50 metrů, doprava na mostě zachována třemi pruhy. Etapa 2: 3. 4. 2019 8:00–17:00, 4. 4. 2019 8:00–17:00, 5. 4. 2019 8:00–14:00 Pohyblivé zábory pravého pruhu na nájezdové rampě z ul. K Barrandovu, doprava zachována levým pruhem. Současně pohyblivý zábor pravého pruhu nájezdové rampy ze Strakonické od Chuchle včetně pravého pruhu od této rampy po sjezd na Modřanskou. Etapa 3: 13. 4. 2019 (8:00)–15. 4. 2019 (17:00) Zábor levého jízdního pruhu od Jižní spojky po odbočení do Myší díry, doprava na mostě zachována třemi pruhy. Při nájezdu z Jižní spojky dva pruhy, z Modřanské jeden pruh. Etapa 4: 20. 4. 2019 (8:00)–22. 4. 2019 (17:00) Zábor levého jízdního pruhu od Zlíchova po sjízdnou rampu na Modřanskou, doprava na mostě zachována třemi pruhy. Při nájezdu od Zlíchova dva pruhy, z ulice K Barrandovu jeden pruh. zdroj: TSK



Barrandovský most byl slavnostně otevřen na podzim roku 1988 po téměř deseti letech stavby. Na jeho části se jezdilo již od roku 1983. Most je součástí městského okruhu a nemá ekvivalentní náhradu.

