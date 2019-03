Barbora Zpěváčková, Renáta Bohuslavová, Novinky

18:24 - „Vaše chování v celé kauze mi připadá velmi nestandardní,” reagoval na Faltýnkův projev šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. „Kterými dalšími úkoly jste se sám pověřil?” tázala se první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Chronologie kolem jednání o mýtném

9. května 2018 – Rafajovi podřízení ruší kvůli údajným pochybením ministerstva dopravy soutěž na dodavatele mýtného.

17. května 2018 – Premiér Babiš v rozhovoru pro iDnes.cz říká, že napsal Rafajovi dopis, v němž uvedl, že rozhodnutí úřadu není správné. Rafaj mu následně v dopise nabídl, ať do rozkladové komise ÚOHS navrhne svého nominanta.

Druhá polovina května 2018 – Babiš se schází na Úřadu vlády spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem s Rafajem, kde ho vyzývají, aby nebránil uzavření smlouvy na mýtné s vítězem tendru. 24. května 2018 – Ministerstvo dopravy podává rozklad proti rozhodnutí ÚOHS o zrušení tendru na mýtné. 28. května 2018 – Setkání zástupců ministerstva dopravy a ÚOHS , kde delegace ministerstva upozorňuje, že další nové výběrové řízení na mýtné už není časově uskutečnitelné.

30. května 2018 – Ministra Ťoka přijímá na Pražském hradě na jeho žádost prezident Miloš Zeman . Podle informací Práva jednali o problému se zrušením tendru na mýtné ze strany ÚOHS.

31. května 2018 – Zeman přijímá na zámku v Lánech premiéra Babiše na jeho žádost. 7. června 2018 – Babiš v dalším dopise Rafajovi znovu upozorňuje, že už se nestihne vypsat nová soutěž a hrozí, že od ledna 2020 stát nebude vybírat mýtné na dálnicích. 10. června 2018 – Na zámku v Lánech se koná porada expertního týmu prezidenta Zemana, které se účastní i Ťok . Podle vyjádření Hradu se diskuse vedla také o problematice mýta.

10. července 2018 – Koná se neoficiální schůzka mezi prezidentem Zemanem a šéfem ÚOHS Rafajem.

23. srpna 2018 – Rafaj ruší květnové rozhodnutí ÚOHS o zrušení zadávacího řízení na mýtné a nařizuje věc znovu projednat.

19. září 2018 – Zeman se účastní jednání Babišovy vlády v Hrzánském paláci. Není známo, zda se mluvilo i o mýtu.

20. září 2018 – ÚOHS zamítá všechny stížnosti firmy Kapsch a tentokrát neshledává žádné porušení zákona v tendru na mýtné ze strany jeho zadavatele, ministerstva dopravy. Týž den resort podepisuje smlouvu s vítězem tendru, konsorciem firem CzechToll/SkyToll.



18:19 - S ironickým komentářem přišel poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. „Nemohlo by těch schůzek v hotelu být ještě víc? Potřebovali bychom ještě vytáhnout ty dvě miliardy na sociální služby,” komentoval Faltýnkovu obhajobu s odkazem na předchozí jednání poslanců o tom, že chybí peníze na sociální služby.

18:14 - „Připadá mi absurdní se tady před vámi obhajovat,” uzavřel svůj projev Faltýnek s tím, že státu ušetřil miliardy korun.

17:59 - Faltýnek potvrdil, že se s Feixem i Rafajem scházel v hotelech. „Když jednám, tak jednám tam, kde se dá. Ve Sněmovně, na chodbách, v restauraci. O mně je známo, že jezdím každý týden z Prostějova do Prahy a to Brno je vlastně na cestě,” řekl Faltýnek.

„Nechci se nechat vmanévrovat do pocitu, že veřejné prostory v hotelu jsou horší než moje poslanecká kancelář. Vylučuji, že by se mohlo jednat o ovlivňování soutěže nebo trestný čin pletichy,” prohlásil Faltýnek. Dodal, že jeho zájmem bylo, aby soutěž úspěšně doběhla do konce a stát ušetřil peníze.

17:55 - Slovo si vzal Faltýnek. „Celý týden se psalo o Faltýnkovi, že jenom mlžil, vyšlo o mě 300 článků. Chtěl bych na ty dotazy odpovědět,” prohlásil.

17:51 - Vláda se dohodla, že Ťoka zastoupí ministr životního prostředí Richard Brabec. To se ale nezdá opozici. Šéf poslanců Jan Bartošek (KDU-ČSL) navrhl, aby byl bod přerušen do přítomnosti ministra dopravy. Jeho návrh ale neprošel a v rozpravě se bude pokračovat.

17:42 - Vzápětí nastaly zmatky. Ve Sněmovně totiž chybí ministr dopravy Daň Ťok. Poslanci tak řeší, kdo ho bude zastupovat. Schůzi na pět minut přerušili.

17:40 - Poslanci začali projednávat bod s názvem „Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém.”

„Očekáváme odpovědi na otázky, které jsme nedostali,“ uvedl před jednáním šéf ODS Petr Fiala. Faltýnek objasňoval svou roli v případu už před dvěma týdny, podle části opozice ale prakticky nic nevysvětlil.

Opoziční strany v rámci kauzy kolem mýtného systému a společnosti Kapsch kritizovaly setkání Faltýnka s ředitelem společnosti Karlem Feixem a šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem.

„Pan Faltýnek bude mít svou obhajobu pomocí svých PR ještě více vypilovanou. Odpovědi snad ani neočekáváme,” zapochyboval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Faltýnek se měl podle informací Práva sejít s šéfem Kapsche v listopadu 2017 v brněnském hotelu Holiday Inn. Podle policie se při jednání dohodli, že „Faltýnek zařídí u Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch“.

O hodinu později se Faltýnek sešel v hotelu Voroněž s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, kde mu podle policie tlumočil požadavky Kapsche.