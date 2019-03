Novinky, ČTK

Babiš upozornil na to, že zatím není jasné, jak konkrétně bude vypadat britská žádost o odklad brexitu. Očekává, že se to dozví až ve čtvrtek na summitu. „Některé státy jsou z toho nervózní, ale neumím si představit, že by někdo zablokoval Evropskou radu a že by kvůli Evropské radě došlo k tomu, že by byl tvrdý brexit,” řekl poslancům ve výboru.

Podle britských médií by britská premiérka Theresa Mayová měla požádat o odklad brexitu nanejvýš do 30. června, aby se Londýn nemusel zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Pokud by k odkladu nedošlo, opustila by Británie EU 29. března.

Česko je nicméně připraveno britskou žádost o odklad brexitu podpořit. „Zastáváme stanovisko, že brexit bez dohody je to nejhorší, co by nás mohlo potkat,” řekl. Zdůraznil, že Británie je pro Česko důležitý partner z hlediska obchodu, z hlediska Čechů, kteří v Británii žijí, i z hlediska spolupráce v unii. „Ve Velké Británii vidíme jednoho z hlavních spojenců dosud. Vztahy byly vždycky velice dobré, nadstandardní,” řekl premiér.

Britská premiérka Theresa Mayová s premiérem Andrejem Babišem loni v říjnu

FOTO: ČTK

Zopakoval také své dřívější stanovisko, že za nejvýhodnější scénář pro Česko by považoval, aby se v Británii uskutečnilo druhé referendum o odchodu a Britové se vyslovili pro setrvání v unii. Za druhou preferovanou variantu označil britský odchod na základě dohody s EU.

Senát s odkladem souhlasí



Své stanovisko premiér dopoledne prezentoval i před senátory. Ti ho v jeho postoji podpořili.

„Nejbezpečnější cestou by bylo s odkladem souhlasit. Datum, které je v žádosti, je ale 30. června, a to je trochu problém, protože to už bude po eurovolbách. To je hodně na hraně. Požádali jsme pana premiéra, aby to prosazoval i s ohledem na legitimitu institucí Evropské unie ve vztahu k nadcházejícím volbám,” prezentoval novinářům stanovisko Senátu senátor za lidovce Václav Hampl.

Premiér Babiš bude postoj ČR hájit na nadcházejícím summitu Evropské rady v Bruselu 21. a 22. března.