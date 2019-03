Aleš Honus, Právo

Jako první do nemocnice přišla už ve druhé polovině minulého roku dvacetiletá studentka, která se nakazila v Arménii loni v létě. Barbora Mludková trpěla bolestmi hlavy, teplotami a kašlem. Lékaři nejprve pojali podezření na boreliózu, což se ale nepotvrdilo.

„Při vyšetření lumbální punkcí byl prokázán nehnisavý zánět mozkových blan,“ řekl primář infekčního oddělení Petr Kümpel s tím, že pacientka byla propuštěna domů, ale o týden později se vrátila se stejnými příznaky. Později se přidala i vyrážka na kůži a bolesti v oblasti kyčle.

„Bylo pro nás překvapení, že byl znovu zjištěn postupující zánět mozkových blan, což je velmi atypické. Znova jsme provedli velkou škálu serologických vyšetření včetně brucelózy, která tady byla naposledy před 60 lety. Všechny testy v laboratořích ale vyšly negativně,“ konstatoval Kümpel.

Nakazili se rodiče i kamarádka



Až později přišla čerstvě atestovaná lékařka s tím, že by mohlo jít o jiný typ brucely, který běžně dostupné testy nemusí zachytit. „Proto byly vzorky krve naší pacientky odeslány na speciální vyšetření veterinářům do Olomouce, jelikož se toto vyšetření v běžných laboratořích nedělá. Teprve tam byly u pacientky nalezeny protilátky proti brucelám a téměř detektivní pátrání bylo u konce,“ doplnil primář. Žena tak v prosinci začala brát cílená antibiotika, která by již měla vést k plnému uzdravení.

Barbora Mludková, která se úspěšně léčí z brucelózy, s primářem opavského infekčního oddělení Petrem Kümpelem.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Lékař dodal, že až následně se nemocnici před koncem minulého roku přihlásila kamarádka pacientky, která začala mít podobné příznaky, později se přihlásil také její otec a v lednu i matka, která byla rovněž v Arménii a přivezla si stejnou chorobu, jež se projevila až po půl roce.

Mléka už se v zahraničí nenapije



Jak Mludková dodala, posledních několik měsíců pro ni bylo nejtěžších v životě. Příště už se mléka v cizině nenapije. „Jedna zkušenost mi stačila. V létě snad někam vyrazím, pravděpodobně do Polska, ale raději budu pít vodu,“ řekla.

Brucelóza je závažná infekce, která se vyskytuje u domácích a divokých zvířat. Člověk se nemocí, která byla ve většině rozvinutých zemí již dávno vymýcena, může nakazit přes poraněnou kůži, spojivky nebo právě konzumací nevhodně upraveného mléka. Léčí se dlouhodobým užíváním antibiotik.