Aleš Fuksa, Právo

K osobnosti Michala P. se vyjádřil bratr zemřelého muže Tomáš a kamarád Martin Čížek. „Míša byl bojovník a z celého svého srdce miloval zvířata, kterým zasvětil život. Pro některé se jevil jako podivín. Pravda však je, že to nebyl obyčejný člověk, který žil obyčejný život. Nebyl divný, ale neobyčejný,“ přiblížil bratr Tomáš P.

Vztah ke zvířatům měl podle rodiny Michal P. odmala. Doma společně chovali kočky, psy, morčata, vodní želvy, papouška i fretky. Michal byl i fanoušek focení zvířat.

Podle bratra i jeho kamaráda Martina Čížka byl těsně před smrtí Michal P. blízko dovršení svého snu, a to s pomocí mezinárodní organizace odjet do Afriky i se svými lvy. „Měl jsem možnost jej poslední roky pozorovat s jeho zvířaty. Pracoval a vydělával jenom pro ně, žil jenom pro ně, na okraji společnosti,“ podotkl Čížek.

Před osmi lety měl Michal P. tehdy ještě na Slovensku v Kostolné při Dunaji vybudovaný mohutný lví výběh. „Jeho plány na kousek Afriky pro zachráněná lvíčata se ale nenaplnily,“ vzpomínal Čížek. Přemístil se do obce Zvončín, kde žil na pozemku s nájemní smlouvou.

„Ale i odtamtud byl vyhnán,“ doplnil Čížek. Poté se Michal P. přestěhoval do Jahodné, kde ale dopadl obdobně. Po nuceném putování se lvy po Slovensku se přestěhoval do Zděchova na Valašsku, kde narychlo stavěl objekt pro chov zvířat, aby je tam mohl umístit. Do objektu bez stavebního povolení, o které žádal dodatečně. „Nestihl už stavbu zlegalizovat,“ říká Čížek.

Jeho snažení skončilo smrtí 5. března, když jej uvnitř kotce napadl a zabil desetiletý lev Fufík. Z druhé klece sledovala běsnění dvouletá lvice Liuwa, se kterou se Michal P. vydával na procházky do okolí Zděchova. Nyní smrt Michala P. vyšetřuje policie. „Vyšetřování v současnosti nechci žádným způsobem komentovat,“ vyjádřil se Tomáš P., který patnáct let pracoval u policie.

„Čekám ale, že dojde k objasnění, zda musela zemřít i mladá lvice, a v případě zjištění pochybení doufám, že viník dojde spravedlnosti,“ podotkl Tomáš P.