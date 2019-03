Renáta Bohuslavová, Novinky

Novela zákona umožňuje ministerstvu zemědělství v mimořádných situacích při kalamitní situaci vydat tzv. opatření obecné povahy pro konkrétní oblast či území. „Chceme ulehčit majitelům lesů, aby mohli využít veškeré kapacity na likvidaci kůrovce. Je to ale výslovně vázáno na mimořádné situace,“ zdůraznila jedna z předkladatelek návrhu, poslankyně za ANO Monika Oborná.

Majitelé lesů v této oblasti by poté nemuseli přednostně likvidovat již zničené lesy, což jim dnes zákon ukládá, ale měli by na to více času. V něm by se pak mohli věnovat likvidaci kůrovce u čerstvě napadených stromů a zabránit tak jeho dalšímu šíření.

„Je potřeba rozvázat ruku vlastníkům lesů, aby zasahovali v místech, kde je živý kůrovec, aby nemuseli rozvěšovat lapáky na mrtvé stromy nebo odtěžovat ty mrtvé stromy, které mohou ještě počkat,“ vysvětlila Novinkám poslankyně za ODS Veronika Vrecionová.

Zákon podpořily všechny politické strany napříč Sněmovnou. Pro zákon hlasovalo 142 poslanců, proti byli pouze dva Piráti. Ti upozorňovali na možné dopady zákona do budoucnosti. Podle pirátského poslance Radka Holomčíka hrozí například rizika požárů i eroze lesní půdy.