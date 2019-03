Renáta Bohuslavová, Novinky

Vládní zákon reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část služebního zákona týkající se podnikání příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh zákona ve Sněmovně hájil ministr vnitra Jan Hamáček.

Podle něj by se měl týkat policistů, hasičů, celníků, příslušníků Vězeňské služby, členů Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Podle dřívějšího ustanovení zákona o služebním poměru nemohli příslušníci sborů provozovat jinou výdělečnou činnost.

Černochová: Policisté bude melouchařit



Návrh ministra vnitra ve Sněmovně kritizovala především poslankyně za ODS Jana Černochová. Ze současného návrhu podle ní není jasné, jaké práce na vedlejší pracovní poměr by tito státní zaměstnanci mohli dělat.

„Ministerstvo vnitra tady motivuje policisty, aby pracovali na vedlejšák a mohli si melouchařit. Chybí tady metodika na to, aby například v Karlových Varech postupovali stejně jak v Brně. A dále i to, jak a kteří služební funkcionáři to budou posuzovat,” řekla na jednání Sněmovny Černochová a navrhla, aby byl zpracován seznam profesí, kterých by se slučitelnost mohla týkat.

To Hamáček odmítl. „Varuji před katalogizací. Byl by to velmi tlustý dokument a nikdo by se v něm nevyznal. Nechme to na ředitelích bezpečnostních sborů,” reagoval ministr vnitra.

Černochová zároveň navrhla, aby byl zákon přepracován podobně, jako funguje zákon u vojáků. Ti podle služebního zákona mohou výjimečně vykonávat výdělečnou činnost se souhlasem výkonného orgánu, pokud tím neovlivní svůj výkon služby.