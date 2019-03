jas, Novinky

Starostům a obecním zastupitelům důvěřuje shodně 63 procent respondentů. Prezidentovi věří 50 procent lidí.

S odstupem následují krajští zastupitelé s důvěrou 45 procent následovaní hejtmany a vládou se shodnou důvěrou 44 procent dotázaných. Senát se těší důvěře 35 a Sněmovna 32 procent respondentů.

Spokojenost s politickou situací deklarovalo v únoru 23 procent lidí, 35 není ani spokojeno ani nespokojeno a 39 procent lidé je nespokojeno.

Prezident boduje u starších lidí



Důvěra v hlavu státu poklesla druhý měsíc za sebou. Nedůvěra v prezidenta v únoru vzrostla na 47 procent a je nejvyšší od října loňského roku.

„Častěji prezidentovi důvěřují či méně nedůvěřují lidé ve věku od 60 let výše, důchodci kvalifikovaní dělníci a zaměstnaní řemeslníci, obyvatelé měst s populací od 15 do 80 tisíc, obyvatelé Moravy a zejména Jihomoravského kraje, ti, kdo se politicky řadí jednoznačně na levici nebo do levého středu, voliči ANO, ČSSD či KSČM,“ uvedlo CVVM.

Nedůvěru častěji vyjadřovali lidé v Čechách a zejména v Praze, respondenti do 45 let s vyšším vzděláním a voliči pravice či středopravých uskupení.

Průzkum proběhl od 2. do 13. února a zapojilo se do něj 1064 respondentů.