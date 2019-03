rei, Právo

Předseda české vlády dříve řekl, že chce s Trumpem hovořit o vzájemném obchodu EU a ČR s USA, o spolupráci v rámci NATO, kybernetické bezpečnosti, situaci na Blízkém východě, ale i o dění ve Venezuele. Návštěva Bílého domu je v plánu ve čtvrtek, po snídani s americkými investory.

Ještě předtím má premiér jednat v Americké obchodní komoře a prohlédne si Marylandskou univerzitu, kde ho zajímá její program pro umělou inteligenci. Týž večer usedne mezi diváky basketbalového utkání mezi domácími Wizards a Mavericks z Dallasu.

S Trumpem chce premiér probrat řadu témat. „Je jich moc, ale prioritní považuji téma obchodních vztahů“. „České firmy vytvořily v USA tisíce pracovních míst, USA jsou významným investorem. Potenciál spolupráce je velký, i s ohledem na naši strategii inovací, při spolupráci při výzkumu, u umělé inteligence,“ řekl Babiš.

Premiér hodlá prezidenta Trumpa přesvědčovat, aby neuvaloval nová cla na auta z EU, což by postihlo i český průmysl. „Mezi ČR a USA máme vyrovnanou obchodní bilanci, a dokonce je ve prospěch USA co se týče zemědělské produkce nebo automobilů. Je zajímavé, že ve vztazích EU USA je jediný přebytkový stát, a to je Německo,“ prohlásil.

Premiér Andrej Babiš před odletem do Spojených států.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

„Pro ČR je to velice důležitá návštěva. Je to téměř osm let od poslední návštěvy prezidenta v Praze. USA hrály významnou roli už při vzniku Československa a první prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl za manželku americkou občanku,“ řekl v úterý před odletem Babiš.

Pochvaloval si načasování své návštěvy Washingtonu. „Připomínáme si 30 let od sametové revoluce, kdy jsme získali svobodu a demokracii a příští týden si připomínáme 20 let od našeho vstupu do NATO,“ připomněl. Čtvrteční datum návštěvy Bílého domu je podle něj také symbolické, neboť 7. března se narodil Tomáš Garrigue Masaryk.

Podle premiéra bude tématem i energetická bezpečnost. „Pan prezident má výhrady k plynovodu Nordstream 2,” uvedl Babiš k projektu, který má do Německa přivést ruský plyn.

V pátek se Babiš vydá do Kongresu, kde se setká s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou i s vůdcem republikánské menšiny v dolní komoře Kevinem McCarthym. V plánu je i návštěva památníku T.G.M. v den narozenin prvního československého prezidenta, památníku 11. září a exkurze v IT střediscích.

Premiér podle svých slov dostal i pozvání na návštěvu Ústřední zpravodajské služby (CIA), kde chce mluvit o mezinárodním terorismu.