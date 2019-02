Premiér Babiš představuje novelu k rychlejší změně operátora

Lidé by v budoucnu mohli snadněji vypovědět smlouvu mobilním operátorům. Novelu zákona, která by zákazníkům umožnila ukončit smlouvu s operátorem do dvou dnů, předkládá premiér Andrej Babiš (ANO). Podobný záměr ale v úterý oznámili také piráti. Zkritizovali hnutí ANO, že jako obvykle vykrádá poslanecké iniciativy.