Onderka má ambice usednout ve vedení Sněmovny

Sjezd ČSSD, který stranu čeká začátkem března, by mohl zamíchat jmény ve vedení Sněmovny. Roman Onderka, který kandiduje na statutárního místopředsedu soc. dem., by chtěl údajně v křesle vystřídat současného místopředsedu dolní komory Tomáše Hanzela. Novinkám to potvrdily dva zdroje blízké vedení ČSSD.