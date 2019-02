Kvůli chřipce zemřelo od začátku roku přes 30 lidí

Do konce minulého týdne zemřelo od začátku letošního roku 31 pacientů hospitalizovaných s chřipkou, za týden se počet zdvojnásobil. Do nemocnic jich s vážných průběhem nemoci na jednotky intenzivní péče muselo celkem 184. Vyplývá to z informací Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu. Minulou sezonu podle statistik zemřelo kvůli chřipce zhruba 260 lidí.