Barbora Zpěváčková, Novinky

Novelu, která zpřísňuje tresty za týrání zvířat, předložila opoziční TOP 09 loni v červnu. Od té doby se ji snaží zařadit na program schůze Sněmovny. „Třikrát to neprošlo, včetně hlasů poslanců hnutí ANO,“ podotkla v úterý na tiskové konferenci ve Sněmovně první místopředsedkyně strany Markéta Adamová Pekarová.

Dodala, že doufá, že novela už konečně dostane šanci a poslanci ji projednají. „Vzhledem k tomu, že si pan premiér minulý týden všiml, že je třeba řešit týrání zvířat a že je Česká republika množírnou Evropy, věřím, že poslanci ANO budou hlasovat pro zařazení bodu na tuto schůzi,“ uvedla.

Zdravím roztomilé štěňátko pana premiéra Miroslav Kalousek (TOP 09)

„Vyzýváme poslance, aby o ochraně zvířat jen nemluvili do médií, ale pro řešení problému skutečně něco dělali. Vysoké tresty za nejzávažnější formy trestného činu týrání zvířat neplní jen funkci represivní, ale slouží také jako prevence,“ konstatoval předseda strany Jiří Pospíšil.

„Zdravím každého z vás, i roztomilé štěňátko pana premiéra,“ vtipkoval v narážce na Babišův příspěvek na Facebooku šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Premiér minulý týden na svoji stránku umístil fotografii se svým novým psem. „Čau lidi, tak tenhle rošťák je Tango, naše nové štěně německého ovčáka. Jsou mu skoro tři měsíce,“ stojí na Babišově profilu.

Uvedl také, že se musí zamezit množírnám psů a koček. „Je čím dál víc provozů, kde jsou zvířata týraná a žijí v šílených podmínkách. Už jsem o tom mluvil s panem ministrem Tomanem a jsme domluvení na schůzce příští týden,“ informoval Babiš.

TOP 09 podotkla, že premiér se přitom v minulosti při hlasování o předřazení bodu v jednom případě neúčastnil a ve dvou případech se hlasování zdržel.

Za utýraná zvířata až osm let vězení



Novelu podepsalo 80 poslanců ze sedmi poslaneckých klubů. Předloha stanoví, že za provozování množíren a týrání by mohl hrozit zákaz držení a chov zvířat po dobu deseti let. Podle současné právní úpravy to je tak, že lidé, kteří jsou odsouzení za týrání zvířat, si hned mohou pořídit další zvířata.

Návrh také stanoví, že za týrání většího množství zvířat a za chov zvířat v nevhodných podmínkách by hrozilo až osmileté vězení. Podle současného znění zákona hrozí trýznitelům zvířat až pět let odnětí svobody.

Státní veterinární správa koncem ledna informovala o tom, že v Česku loni přibylo závažných případů týrání zvířat. Veterináři kvůli tomu podali osm trestních oznámení, což je dvakrát víc než o rok dříve. [celá zpráva]