Novinky

Kompletní diagnostika má za úkol odhalit slabá místa stavby, vliv počasí na chování konstrukce a také vytvořit model nosnosti. I přes údržbu totiž most vykazuje známky kroucení nosné konstrukce.

O nutnosti provést diagnostiku mostu, který převádí dopravu nad železnicí mezi Zahradním Městem a Strašnicemi, hovořila TSK již loni na podzim. [celá zpráva]

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů. Zprovozněn byl v roce 1997 a v roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po tři dny uzavřen pro veškerou dopravu. Kvůli opravě a uzavírce se tvořily kolony a komplikace způsobovala zejména nákladní doprava.

Město totiž nemá dokončený okruh a Jižní spojka tak nemá pro tranzitní dopravu srovnatelnou alternativu.

Kontrola Hlávkova mostu



V současné době nechává TSK dělat diagnostiku Hlávkova mostu. Chystá se diagnostika Palackého a Barrandovského mostu. Opraven bude muset být i Mánesův most, který byl sice rekonstruován asi před deseti lety, avšak zatéká do něj. Ve špatném stavu je také Palackého most.

Stav pražských mostů. Stupnice, která určuje stav, je od jedné do sedmi. Sedmička značí havarijní stav.

FOTO: David Ryneš, Novinky

V dlouhodobě špatném stavu je pak Libeňský most, kde město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví stavbu novou.