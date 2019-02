Renáta Bohuslavová, Novinky

„Částka přes 19 miliard korun znamená nejvyšší investiční rozpočet v novodobé historii Prahy. V dalších letech nás čekají investice v desítkách miliard, které plánujeme financovat jak z běžných příjmů města, tak i zodpovědným zadlužením a počítáme i s příspěvkem státu,” pochvaloval si rozpočet náměstek pro finance Pavel Vyhnánek a dodal, že město bude hledat i nové zdroje příjmů.

Největší částka, 5,7 miliardy korun, půjde v roce 2019 do dopravy. Čtyři stovky milionů padnou na projektovou dokumentaci na metro D, přes 190 milionů na opravu Štěrboholské spojky, která začne v březnu a bude trvat až do října, a stejnou částku plánuje Praha i na parkoviště P plus R. Příprava až 1200 parkovacích míst by měla letos začít na Zličíně.

Trojská lávka se zřítila v prosinci 2017

FOTO: HZS Praha

Zahájena bude i příprava nové Trojské lávky, na kterou letos padne 64 milionů korun, a 160 milionů by mělo jít i na dokumentace kolem severovýchodní části Pražského okruhu. Milionové částky jsou plánované i na opravy tramvajových tratí. První výrazná začne v březnu na Vinohradské třídě.

Až 720 milionů vyšetřila Praha na opravy ve městě. Tam počítá například s opravami náplavek za 200 milionů nebo za 150 milionů s revitalizací spodní části Václavského náměstí. Až 100 milionů je připraveno na investiční plány v Holešovické tržnici a až půl miliardy na IT projekty. Praha by letos mohla představit například vylepšené aplikace na parkování nebo pro nákup MHD kupónů a připravuje i on-line rozklikávací rozpočet města.

Plánovaných 19,4 miliardy na investice je skoro třetina ročního rozpočtu. Ten zastupitelstvo schválilo už koncem loňského roku. V tom vyčlenilo například zhruba 965 milionů korun na dopravu, na školství 417,5 milionu a tři miliardy na financování evropských projektů.

Náměstek Vyhnánek také uvedl, že Praha do investic přebrala rezervu 2,3 miliardy z roku 2018 a přidala i 1,2 miliardy, které se uspořily na běžných výdajích.

Úspory v dopravním podniku



Úspory v řádech stovek milionů vedení hledalo například v provozních výdajích magistrátu, ale i v dopravním podniku, který za nového vedení prochází výraznými změnami.

„Jde o úpravu přiměřeného zisku DP. Vracíme to na výši před rokem 2017, tedy na 1,2 mld. korun. Jsme přesvědčeni, že jde o dostatečné prostředky. DP má značné prostředky na svých účtech a v minulých letech tam docházelo k výrazným neefektivitám. Úprava nebude mít žádný vliv na kvalitu MHD,” uvedl v pondělí na tiskové konferenci Vyhnánek. Už koncem minulého roku nová rada vyměnila vedení podniku. [celá zpráva]

Seznam navržených investice za miliardy korun bude 28. února schvalovat i zastupitelstvo. Opozice již dříve převedení do rezervy kritizovala, nyní bude mít prostor se k němu vyjádřit.

Praha bude pro rok 2019 hospodařit s příjmy 59,175 miliardy a výdaji 77,569 miliardy Kč. Rozdíl pokryje ze svých zdrojů a příspěvků státu. V loňském roce skončilo hospodaření Prahy přebytkem 7,45 miliardy Kč. Příjmy dosáhly 77,76 miliardy a výdaje 70,31 miliardy Kč. Investice činily 12,4 miliardy korun. Hospodaření ovlivnily vyšší daňové příjmy.