Volby by vyhrálo ANO s 32 procenty, uspěly by všechny sněmovní strany

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty před Piráty a ODS. Poslance by mohlo mít všech devět sněmovních stran, byť hned čtyři uskupení se pohybují poblíž pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi.