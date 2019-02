Novinky, ČTK

V okolí Horažďovic se tvoří ledovka a námrazy místy silné až dva centimetry.

"Na Horažďovicku stále prší, teploty jsou kolem nuly, naše vozy tam pořád vyjíždějí, ale občas také zapadnou a musíme je vytahovat," uvedl dispečer krajských silničářů Jaroslav Sádlo. Stále tam zamrzá posypová sůl do ledu, kamenná drť se do něj do půl hodiny zajezdí, dodal.

Mlhy ve středních Čechách



Ve středních Čechách je špatná viditelnost kvůli hustým mlhám. Pozor si řidiči musí dát na dálnici D11. Snížená viditelnost je hlášena z Pražského okruhu a hradecké dálnice D11, mlha je například také na Pražském okruhu.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou Pražský okruh a dálnice D5. Pozor si řidiči musí dát také na silnicích první třídy na Mělnicku. Se zvýšenou opatrností musí šoféři jet také na všech silnicích nižších tříd.

Mlhy trápí řidiče i na Liberecku. Opatrní by měly být řidiči především v horských oblastech, kde může být ujetá vrstva zledovatělého sněhu. Do Jizerských hor míří tento víkend tisíce lyžařů, koná se Jizerská padesátka.

Během dne by se mělo oteplovat až na šest stupňů nad nulou, o víkendu vystoupí teploty ještě výš. [celá zpráva]