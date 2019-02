Novinky, ČTK

Na větší části Jihočeského kraje začalo sněžit v noci na neděli. Na Prachaticku napadlo i kolem 12 až 15 centimetrů sněhu. Silnice jsou sjízdné s opatrností. Holé vozovky byly k ránu v okresech Tábor a Jindřichův Hradec, kde pršelo, ale mohly by namrzat, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Popadané stromy v Plzni

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Sněžit nebo pršet v tomto kraji začalo asi tři hodiny po půlnoci. „Kde pršelo, je sjízdnost bez omezení. Ale teploty mají jít k nule, dá se očekávat výskyt ledovek,” upozornil Šulista.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Srážky na radarech ČHMÚ; zdroj: ČHMÚ

V úseku Ždírec - Nepomuk vlak narazil do stromu, který zřejmě spadl pod tíhou sněhu.

Uvízlé kamiony a nehoda autobusu



Hustě sněží i v Praze a ve Středočeském kraji. Na silnicích jsou vyjeté koleje. Středočeští silničáři vyslali do terénu veškerou techniku. Nevyjely některé autobusy.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nehoda v Praze; zdroj: Pavel Jaňurek, Novinky.cz

„Máme plné nasazení, což je nějakých 150 sypačů a traktorové radličky, co máme nasmlouvané. V zásadě zatím stíháme, žádné mimořádné události nemám hlášené. Sjízdnost je s opatrností možná,” řekl kolem 8:45 pracovník dispečinku krajských cestářů.

Mokrý sníh vyvrací stromy, což způsobuje další komplikace na silnicích i na železnici. Spadlé stromy jsou ve středních Čechách na tratích v úsecích Beroun - Karlštejn a Zdice - Písek.

Zasněžené chodníky na náměstí Míru

FOTO: Bohumila Kunertová, Novinky

Na silnicích včetně hlavních tahů místy leží vrstva nového sněhu nebo zbytky po chemickém ostření. Sněžení či déšť se sněhem jsou po ránu hlášeny mimo jiné na Pražském okruhu a dálnicích D1, D5, D8 či D10, podobná situace je i na menších silnicích. Řidiči by měli počítat také se zhoršenou viditelností.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V neděli ráno hustě sněžilo i v Praze; zdroj: Novinky.cz

Na D8 ve stoupání před Prahou u Odolene Vody stály uvízlé kamiony. Na D4 nedaleko Mníšku pod Brdy se střetlo osobní auto s autobusem, nehoda se obešla bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu dočasně uzavřena.

Zapadané výhybky



V Praze měly problémy autobusy i vlaky, neboť husté sněžení způsobilo na některých místech poruchu výhybek. Některé vlaky proto jezdily odklonem, část spojů musela být odřeknuta.

Letiště Václava Havla je v provozu, ale některé lety mají kvůli odklízení ranveje zpoždění. Jeden let byl odkloněn do Brna, další čtyři do Vídně.

V Karlovarském a Plzeňském kraji od rána sněží. Silnice jsou kluzké a místy komplikují dopravu lehčí nehody. „V terénu máme všechny vozy, silnice ošetřují zhruba už od tří hodin ráno. Silnice I/25 na Jáchymov a Boží Dar je momentálně čerstvě odklizená a je průjezdná. Soustředíme se na to hlavně kvůli lyžařům, kteří o víkendu přijíždějí. Sjízdné jsou i příjezdové cesty do Bublavy,” řekl dispečer karlovarských cestářů Viktor Tomášek.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sněžení na západě Čech; zdroj: Patrik Biskup



Kamiony stojí na dálnici D5 za sjezdem na Rokycany směrem na Rozvadov. Na dálnicích i silnicích první třídy v Karlovarském i Plzeňském kraji leží rozbředlý sníh.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sněžení v Praze; zdroj: Zuzana Křesťanová, Novinky.cz

Na severu Čech sněží a fouká vítr. Vrstva čerstvého sněhu leží i na hlavních tazích včetně dálnic D7, D8 a D10 a komplikuje dopravu. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních.

Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno i kabinovou lanovku na Ještěd. Vítr tam v nárazech dosahuje 90 kilometrů v hodině, přípustných je ale jen 58 kilometrů.

Sněžení v Praze

FOTO: Jan Daněk, Novinky

Na silnicích na východě Čech zůstávají zbytky sněhu jen místy ve výše položených oblastech. Je rozbředlý, ale může tvořit i zledovatělou vrstvu. Všechny komunikace jsou sjízdné, uvádějí silničáři.

Zpomalit by měli řidiči na menších silnicích v okolí Lanškrouna, v Krkonoších a v nejvyšších polohách Orlických hor. Zledovatělý sníh je také v oblasti Žamberka a v Železných horách.

Video

ŽIVĚ: Sněhové zpravodajství 3.2.2019

Na silnicích nižších tříd Vysočiny je v některých úsecích vrstva zledovatělého sněhu, místy i s vyjetými kolejemi. V noci na neděli padal sníh s deštěm na Pelhřimovsku, na vozovkách tam mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Jinde v kraji pršelo a solené hlavní tahy jsou holé. Vyplývá to z informací dispečinku krajské správy a údržby.

V Beskydech na Frýdecko-Místecku je na silnicích rozbředlá vrstva sněhu. Na Opavsku jsou místy zbytky zledovatělého sněhu. Na Bruntálsku jsou silnice mokré. Místy je v Moravskoslezském kraji mlha nebo dohlednost ztěžuje déšť.

Pro kamiony je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, který se předělává na dálnici.

Sněžení na západě Čech

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka pokrývá dnes ráno rozbředlá vrstva sněhu, případně zmrazky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou holé, mokré a sjízdné bez omezení. Místy komplikují řidičům dohlednost mlhy.