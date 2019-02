Novinky

"V neděli bude na většině území Čech silně sněžit, napadne pět až 20 cm nového sněhu, v oblasti Šumavy ojediněle až 25 cm. Intenzita sněžení bude přechodně i silná s úhrny kolem tří centimetrů za hodinu," uvedl ČHMÚ.

Varování před sněžením platí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj a část Královéhradeckého kraje. Ve zbytku republiky pak platí varování před povodněmi kvůli vydatnému dešti, týká se to především povodí Svratky a Jihlavy, kde by se toky mohly dostat i na druhý stupeň povodňové aktivity. Prvního stupně by mohly dosáhnout toky v povodí horní Sázavy, Dyje a Moravy.

Sněžit, respektive pršet, by mělo začít po půlnoci. „Sněžení bude slábnout na jihu během odpoledne, na ostatním území Čech během večera a noci na pondělí,” uvedli meteorologové.

V Česku by mohlo napadnout až 20 cm sněhu. Ilustrační foto

FOTO: Toby Melville, Reuters

Na Moravě a ve východní části Čech pak mohou v neděli v noci a v pondělí dopoledne mokré silnice namrzat a vytvoří se náledí a zmrazky.