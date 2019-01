Martin Procházka, Právo

„Máme zálohovací systém u pivních lahví a těch se vybere zpět 98 procent. Nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat u PET lahví,“ uvedl šéf KMV Alessandro Pasquale.

Podle ředitelky INCIEN Soni Jonášové se v České republice v současnosti vytřídí asi 69,5 procenta plastů, necelých 60 procent se recykluje. „Ročně přicházíme o 24 tisíc tun materiálu z PET lahví, který je cennou surovinou,“ uvedla. Uvedené množství podle ní představuje přes 40 procent celkového počtu PET lahví uvedených na trh.

Ekonomické dopady vypočítala a doporučený systém záloh navrhla britská Eunomia.

„Doporučili jsme zálohu ve výši 3 Kč,“ uvedl Chris Sherrington z Eunomie. Náklady na zavedení zálohového systému by podle něho dosáhly asi 2,5 miliardy korun. „Podobný systém funguje i v severských zemích, v Německu, Litvě či Chorvatsku. Jeho zavedení oznámily Turecko a Rumunsko,“ doplnil.

Roční provoz systému kolem 1,4 miliardy korun by měl být pokryt jeho příjmy, a to prodejem čistého a vytříděného odpadu, poplatky od producentů a z neproplacených záloh od zákazníků. Systém by měl být řízen centrálně prostřednictvím neziskové organizace založené výrobci nápojů a maloobchodníky.

Příznivý dopad na životní prostředí

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Vladimír Kočí uvedl, že zavedení zálohového systému by vedlo k poklesu environmentálních dopadů souvisejících s balením nápojů a jejich využitím asi o 28 procent.

„Z pohledu uhlíkové stopy nebo úspory vodních zdrojů se pohybujeme v oblasti úspory mezi 25 a 30 procenty a to je dost,“ řekl Kočí. Důležitým dopadem zálohového systému by podle jeho slov bylo výrazné snížení počtu PET lahví povalujících se ve volné krajině.