Přichází ledový týden, teploty nepřekročí nulu ani přes den

Celý nadcházející pracovní týden bude ledový, to znamená, že mrazy budou celodenní a teploměry se nepodívají nad nulu až do víkendu, kdy přijde mírné, ale jen přechodné oteplení. Od poloviny týdne se očekává více oblačnosti a sněžení, ale nijak výrazné srážky to nebudou, řekla v pondělí ráno Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.