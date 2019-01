Novinky

„On (velvyslanec) to komentoval větou, že oba (Babiš a Čang Ťien-min) udělali chybu v tom smyslu, že místo aby ten požár hasili, tak ještě přilévali olej do ohně,” citovala po jednání Kuberu ČTK s tím, že by spolu politici neměli komunikovat přes sociální sítě.

Čínská ambasáda na Facebooku a na svém webu v době Vánoc informovala a o schůzce velvyslance s Babišem. Uvedla, že se varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) před bezpečnostním rizikem spojeným s technologiemi čínských firem Huawei a ZTE, které bylo vydáno před Vánoci, nezakládá na skutečnosti a že „čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí”. [celá zpráva]

Snímek ze setkání českého premiéra Andreje Babiše s čínským velvyslancem.

FOTO: Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze

Babiš později v reakci řekl, že velvyslanec o schůzce lhal a zveřejnění podrobností o jednání označil za nestandardní. [celá zpráva]

Navzdory tomu, že velvyslanec uznal podle Kubery chybu, zveřejněný text se i ve čtvrtek nadále nacházel na webu čínské ambasády.

Ve čtvrtek se s velvyslancem sejde ještě ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jednat s ním hodlá zejména o varování NÚKIB.